統神直播中淚崩！不滿苗博雅「把自己當勝利者」 未來必告這種人
知名實況主「統神」張嘉航日前評論黃子佼事件，因為內容過激引發各界撻伐。最初他維持一貫作風，認為自己評論沒錯，但昨（10）日晚間與議員苗博雅線上對話後，也坦承自己言論有疏失，並發文道歉。不過今（11）日晚間統神再度開台直播做「最後的回應」，提到對苗博雅受訪言論感到不滿，同時也強調未來會對「這種人」提告。
記者潘毅／綜合報導
統神今（11）日晚間8點30分正式開始「最後的回應」，中途好幾度哽咽、淚崩，認為自己遭到抹黑攻擊，更提到自己父母平時看的媒體，竟然都轉述節目效果的影片來汙衊自己，讓他相當難堪。
而昨（10）日苗博雅線上「開導」統神的影片獲得外界一片好評，今（11）日苗博雅在台北市議會受訪也提到，「過去有什麼宅神、統神，最後都是沒那麼神」，自己出生平凡，所以從來不會認為自己多了不起，很多時候一直在反省自己，看有無可以改進的地方，「如果大家喜歡我，那當然是非常高興，也很期待大家可以一起加入我們陣營，跟我們腳步一起努力。」
統神針對上述發言也在直播中回應，認為自己根本沒有被苗博雅電爆，雙方只是在進行「討論」，苗提到「宅神、統神，最後都是沒那麼神」，就像是把自己當成勝利者。不過老婆003則在一旁緩頰，「她（苗博雅）沒有吧？」
最後統神也表示，自己本次產生爭議的影片，若有看完前後文的敘述，就能知道自己評論的未成年範圍是「高三到大一」，因此今天結束之後，若還有人稱他為「鬼父」、「戀童」等不實言論，自己絕對會提告，「我說到做到，不管幾個人，100個人我就告100個人、1000個人我就告1000個人、1萬個人我就告1萬個人。」