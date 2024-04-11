華為推首款AI筆電！主打搭載「英特爾晶片」 再掀晶片供應爭議
中國電信設備製造商華為（Huawei）今（11）宣布推出第一款搭載人工智慧（AI）技術的筆記型電腦「MateBook X Pro」，並稱其中採用美國晶片大廠英特爾（Intel）最先進的極紫外光微影技術製造的晶片組，這讓「英特爾可供應華為晶片」的爭議再度掀起討論。
國際中心楊智傑／綜合報導
華為週四推出首款AI筆電「MateBook X Pro」，根據官網資料顯示，這款筆電搭載華為自家開發的鴻蒙作業系統和大型語言模型「盤古」，具備生成模擬人類對話、影像及翻譯文字等能力，還與百度的「文心一言」、科大訊飛的「星火」等其他AI模型相容，售價則約新台幣4.9萬元起。
在發表會上，華為消費事業部執行長余承東指出，「MateBook X Pro 2024」搭載的是英特爾最先進的極紫外光微影（EUVL）技術製造的晶片組Core Ultra 9處理器，《日經亞洲》報導則指出，該產品標識華為在AI領域的技術發展，例如能夠配合AI降噪、在線上會議或遠端教學時利用AI人像分割技術與背景融合技術，也可利用盤古大模型生成會議摘要。
不過英特爾供應華為晶片也引起相關討論，上月《路透》引述知情人士說法稱，英特爾獲美國政府批准，有執照可繼續向華為出售價值數億美元的電腦晶片，英特爾競爭者超微（AMD）則批評，超微無法獲得向華為出售類似晶片的許可並不公平，而許多對中鷹派的共和黨人士則要求美國商務部中止對華為的所有晶片販售。