Apple生了！牙醫老公親剪臍帶曬3人合照 興奮高喊：我當爸爸了
40歲女星Apple（黃暐婷）生了！Apple的牙醫老公趙國翔今（11）日晚間在社群曬出一家3口的幸福合照，並寫下：「母子均安，我當爸爸了！老婆辛苦了，剪臍帶的瞬間真的好感動。」並在文末特別標注寶寶3313公克，並且希望兒子未來能夠頭好壯壯、平安長大。
記者張一笙／綜合報導
Apple也發文表示：「今天是硬仗的一天，八寶順利退房了！以後家裡多加一個新成員。」Apple說今天是雙胞胎弟妹阿Man及瑤瑤的生日，以後3人可以一起慶生。Apple感嘆道：「生孩子真的是有夠累，有時間就睡一下、還要餵奶、還要各種注意事項，一刻不得閒！」Apple也感謝老公趙國翔是神隊友，並且希望他能夠繼續保持，並在文末寫下：「新手爸媽還請大家多多指教。」
Apple才在本月初以母親身分發文開罵：「那些戀童癖、虐待小孩、殘害幼童的，心理有病就去看醫生！ 你們沒資格當人，也不配當父母！」未料遭焦糖哥哥（陳嘉行）爆料黃子佼曾經試鏡Apple並要求她全裸，讓即將臨盆的Apple急忙發文澄清。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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