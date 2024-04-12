李亦伸專欄／快艇vs.獨行俠！NBA西區季後賽將展開「神仙對決」

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但這些都不再重要，因為兩隊最近三個月呈現很大變化。
獨行俠變身：
1、最近18戰獨行俠戰績16勝2敗，聯盟戰績第一，防守效率第1，進攻效率第4。
2、Kyrie Irving最近兩個月像「開外掛」存在小牛體系，只要小牛進攻、節奏、戰局出現狀況和困難，Kyrie Irving都能挺身而出，為獨行俠進攻、得分解除危機。
3、獨行俠先發中鋒Daniel Gafford打出8成2投籃命中率，場均2.3次火鍋，他幫助獨行俠團隊防守更緊密，禁區、籃板、護框、擋拆攻擊都提升至少一個檔資。
4、獨行俠前鋒P.J. Washington儘管投籃命中率普普，手感和進攻也有起伏，但他的對位、身高和運動能力正在為獨行俠提供不同戰力和戰術選項。
快艇疲態：
1、快艇在去年12月-今年2月曾打出26勝5敗聯盟最好戰績。但最近18戰10勝8敗，有點疲軟，主力前鋒Kawhi Leonard傷停輪休很關鍵，主控James Harden狀況下滑，甚至有點失神，是快艇最近一個半月閃神最大原因。
2、快艇最近更多給了一線板凳後衛Russell Westbrook，二線板凳後衛Bones Hyland、Brandon Boston Jr.上場時間，三人都有爆發式表現，擁有改變比賽節奏影響力。
3、最近一個半月快艇戰績和表現不如預期，卻展現更好球隊陣容深度，快艇武器夠多，就看快艇教練Tyronn Lue怎麼用人和出牌。
4、快艇仍指望三巨頭James Harden、Kawhi Leonard、Paul George健康合體，中鋒Ivica Zubac在禁區攻防兩端能展現影響力甚至主宰力，為快艇禁區建立高效對位，甚至展現相對身高、身材優勢。
系列賽分析預測：
跟上半季比起來，獨行俠是完全不同的球隊，防守更好，禁區攻擊和機動性都更強大，具備爭冠陣容深度和天賦。
Kyrie Irving場場「開外掛」表現最讓人吃驚，他會是決定獨行俠能不能淘汰快艇，晉級西區季後賽第二輪關鍵人物。
相對於獨行俠最近一個半月高峰表現，快艇感覺是高潮過後，James Harden場上經常失魂，Kawhi Leonard開始傷停、輪休，少了這兩個支撐，快艇陣容和團隊都出現裂痕。
快艇是James Harden的球隊，他必須打出超級球星表現和帶動力，快艇才有可能一路殺進西區決賽。
預期這組系列賽對決會像「神仙打架」，Luka Doncic+Kyrie Irving都會展現絕佳狀況，在團隊防守更好，一對一對位更緊密，禁區攻防、創造空間更有優勢對位下，獨行俠有足夠能力淘汰西區任何一個對手。
快艇有點老掉牙，因為媒體眼中戰略大師和戰術大亨快艇教練Tyronn Lue已經做好準備，我是不相信Tyronn Lue有什麼高明戰略和用人、調度，快艇最終還是要靠 James Harden超凡表現帶動團隊，只要James Harden軟了，快艇就沒救。
我的預測：
獨行俠能打出比快艇更好更緊密防守、對位，建立防守優勢，改變比賽節奏，Daniel Gafford、Derrick Jones Jr.、Dereck Lively 二世、Dante Exum都是一流防守者和關鍵角色球員，獨行俠有蝙蝠俠、羅賓，還有5-6名出色角色球員，我看好獨行俠可以淘汰快艇。
獨行俠4：2快艇，晉級西區季後賽第二輪。
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