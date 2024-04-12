馬習二會　矢板明夫：想起李宗仁當「花瓶、統戰反美工具」的悲劇

我是廣告 請繼續往下閱讀
矢板明夫指出，說起「高規格」，倒讓他想起曾任中華民國代總統的李宗仁，他在1965年7月20日，不顧周圍的勸阻，從美國輾轉飛往北京，當時到機場迎接他的就是中國國務院總理周恩來、北京市委第一書記兼市長彭真、人大常委會副委員長郭沫若、國務院副總理賀龍、全國政協副主席徐冰、國防委員會副主席葉劍英、人民解放軍副總參謀長王新亭等海陸空三軍將領。人群中還有李宗仁的昔日老友，原國民黨高級將領傅作義、杜聿明，甚至還有末代皇帝溥儀。
當時，李宗仁因為非常感動，就當場朗讀了「歸國聲明」，其中有一段是「寄語留台的國民黨同志」的，說美國「狼子野心，路人皆知」、「必欲據台灣為己有，陰謀詭計，無所不用其極」。矢板明夫在這裡點出，利用李宗仁的影響力搞對台統戰、反美國，是中共的「陽謀」，而李宗仁也賣力地「配合演出」。
李宗仁到北京1個星期以後，毛澤東就在中南海的游泳池更衣室接見了李宗仁，讓他「去四處看看」，然後就沒有下文了，李宗仁曾經向中方表示，自己想做人大副委員長，但沒有實現，在北京被當作一個花瓶，無權無職。直到1年後文革爆發，李宗仁開始遭受紅衛兵威脅侮辱，終日惶恐不安。後來是因藉著周恩來的保護，躲進北京三○一醫院避難。1966年10月1日，李宗仁被請上天安門城樓，當被毛澤東問及對文革的感想時，他戰戰兢兢地回答：「毛主席高瞻遠矚、英明偉大」。
文章末端，矢板明夫說到，李宗仁於1969年1月過世，據《李宗仁回憶錄》作者唐德剛的考證，他很有可能是遭下毒而死。1978年11月9日。時任中共中央組織部長的胡耀邦，在中央黨校談話時，談到了長年擔任中共特工首腦康生的問題時，曾說過，「我們肯定了李宗仁是慢性中毒死亡……康生有最大嫌疑」。文末打下：「歷史的悲劇，不知道會不會重演？」