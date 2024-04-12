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持續抗通膨！Fed多位官員「不急於降息」　歐洲央行宣布維持利率

▲關於市場最關心的降息問題，有鑑於通膨擔憂尚未退去，聯準會有越來越多官員傾向於「不急著降息」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲關於市場最關心的降息問題，有鑑於通膨擔憂尚未退去，聯準會有越來越多官員傾向於「不急著降息」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國11日公布的3月生產者物價指數（PPI）雖然低於預期，但前一天美國3月消費者物價指數（CPI）增幅偏高，削減投資人對聯準會（Fed）最早將在6月降息的樂觀情緒，加上有Fed官員明言短期內無需降息，美股週四個別發展，道指一度跌逾200點，收盤時反覆偏軟；那指則是在蘋果輝達等科技股的助攻下，刷歷史新高反彈超過1.6%。

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11日收盤，美股道瓊指數下跌2.43點，或0.01%，收38459.08點；那斯達克指數上漲271.84點，或1.68%，收16442.2點；標普500指數上漲38.42點，或0.74%，收5199.06點；費城半導體指數上漲116.02點，或2.42%，收4906.37點。

關於市場最關心的降息問題，根據《路透社》報導，通膨擔憂尚未退去，聯準會有越來越多官員傾向於「不急著降息」，比如被視為聯準會「三把手」的紐約聯邦儲備銀行主席威廉斯（John Williams）就直言：「短期內沒有明顯需要調整貨幣政策」，Fed在實現通膨與就業目標良好平衡一事上，雖取得「巨大進展」，但政策制定者尚未完成任務。

波士頓聯邦儲備銀行行長柯林斯（Susan Collins）也表示，最近的數據表明，在開始放鬆政策之前，可能需要比想像中還要更多的時間，才能對通膨下行軌跡產生更大信心，儘管她和威廉斯都認為未來有降息空間，但出於謹慎態度，並未言明會在短期內發生，只說「今年晚些時候」、「最終」。里奇蒙聯邦儲備銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）亦指出，最新數據並沒有增加他對物價壓力「正在緩解」的信心。

另一方面，歐洲央行（European Central Bank）則如外界預期，宣布利率維持不變，但同時暗示不排除很快（6月）就會降息。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）在記者會上坦言，美國的經濟發展，會影響歐洲的政策制定方向，但歐洲央行最後仍會依據數據做決定，而不是依照美國聯準會。

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