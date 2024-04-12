Meta推出新款AI晶片　法人看好廣達、緯穎、晶心科營運吃大補丸

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從去年開始，AI科技戰開打，自從OpenAI的ChatGPT問世後，各家科技廠也接連推出自家的AI模型，再加上Meta逐步將重心轉向AI技術領域，同時對算力的需求也不斷成長，去年10月，Meta表示將斥資350億美元的經費建置資料中心、硬體等AI基礎建設，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）當時對投資人說：「AI將成為我們2024年最大的投資領域。」
不過祖克柏先前表示，Meta預定採購35萬組、每組售價數萬美元的H100顯卡，也因此《彭博》認為Meta對AI基建的支出，很大一部分可能仍將流向輝達，而這可能也促使Meta加快腳步趕緊研發自家晶片。不過針對這個消息，Meta強調， MTIA晶片將不是用來取代輝達晶片，而是扮演補強角色。
Meta目前伺服器主要代工廠為廣達、緯穎，其中廣達占比約五成，緯穎為三成；此外，矽智財（IP）廠晶心科是助攻Meta打造最新自研AI晶片關鍵夥伴。也因此隨著Meta擴大導入自研晶片，隨著第二代MTIA自研AI晶片陸續放量，法人看法，廣達、緯穎、晶心科營運有望跟著受惠。
廣達為Meta主力伺服器代工廠，營運受惠大；緯穎則是來自Meta的營收占比超過五成，是公司最大客戶；晶心科營收的重要支柱則是AI應用，2023年相關占比已達38％，並躍居第一大應用。外界認為，Meta在其中挹注頗多。