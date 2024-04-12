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Meta推出新款AI晶片　法人看好廣達、緯穎、晶心科營運吃大補丸

▲臉書母公司Meta推出新代AI晶片，法人看好廣達、緯穎、晶心科營運有望吃補。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書母公司Meta推出新代AI晶片，法人看好廣達、緯穎、晶心科營運有望吃補。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

臉書母公司Meta Platforms去（2023）年發布第一代MITA產品之後，在美國時間10日發表「Meta訓練和推理加速器」（MTIA）新款自研晶片，用於幫助Facebook和Instagram對內容進行排行以及推薦，也希望能藉此降低對輝達AI晶片的需求。法人看好將帶動其AI伺服器代工夥伴廣達、緯穎，以及矽智財（IP）廠晶心科出貨引擎熱轉，坐享Meta強攻AI帶來的龐大商機。

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Meta第一代自研AI加速器晶片MTIA（MTIA v1）採台積電7奈米製程，針對第二代晶片《路透社》指出，將採用台積電5奈米製程生產。第二代MTIA運算能力和記憶體頻寬，都比去年推出的第一代晶片高出一倍多，就Meta評估的四個關鍵模型中，下一代MTIA效能甚至較第一代提升三倍。

從去年開始，AI科技戰開打，自從OpenAI的ChatGPT問世後，各家科技廠也接連推出自家的AI模型，再加上Meta逐步將重心轉向AI技術領域，同時對算力的需求也不斷成長，去年10月，Meta表示將斥資350億美元的經費建置資料中心、硬體等AI基礎建設，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）當時對投資人說：「AI將成為我們2024年最大的投資領域。」

不過祖克柏先前表示，Meta預定採購35萬組、每組售價數萬美元的H100顯卡，也因此《彭博》認為Meta對AI基建的支出，很大一部分可能仍將流向輝達，而這可能也促使Meta加快腳步趕緊研發自家晶片。不過針對這個消息，Meta強調， MTIA晶片將不是用來取代輝達晶片，而是扮演補強角色。

Meta目前伺服器主要代工廠為廣達、緯穎，其中廣達占比約五成，緯穎為三成；此外，矽智財（IP）廠晶心科是助攻Meta打造最新自研AI晶片關鍵夥伴。也因此隨著Meta擴大導入自研晶片，隨著第二代MTIA自研AI晶片陸續放量，法人看法，廣達、緯穎、晶心科營運有望跟著受惠。

廣達為Meta主力伺服器代工廠，營運受惠大；緯穎則是來自Meta的營收占比超過五成，是公司最大客戶；晶心科營收的重要支柱則是AI應用，2023年相關占比已達38％，並躍居第一大應用。外界認為，Meta在其中挹注頗多。

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