朴寶藍過世享年30歲！警方正在調查死因 經紀公司證實了
南韓女歌手朴寶藍（박보람）傳出昨（11）日過世，享年30歲。目前警方正在調查死因，突如其來的噩耗，讓粉絲不敢置信，直呼「她還這麼年輕」。她所屬經紀公司Xanadu娛樂稍早悲痛證實：「昨晚朴寶藍突然離開了我們。同事和所有員工都仍在巨大的悲痛中，深切地悼念逝者。」經紀公司也希望外界不要過多揣測死因，「我們非常遺憾地將這突如其來的消息，傳達給支持朴寶藍的粉絲，懇請各位在這悲痛的時刻，避免進行揣測性報導。」
記者薛羽彤／綜合報導
據韓媒報導，朴寶藍昨日下午突然去世，警方正在調查死因，消息於凌晨傳出，令許多歌迷無法接受，她的生命結束在30歲的青春年華。朴寶藍2010年參加選秀節目《Super Star K2》，17歲的她展現了清亮又充滿爆發力的歌聲，讓大家眼睛為之一亮，最終拿下第8名的好成績，並在2014年以首張迷你專輯《Beautiful》正式出道。
朴寶藍今年2月與《Super Star K2》的冠軍許閣合作推出了單曲《真好》；3月3日，她發布了新歌《已經想你了》。而她的IG最新貼文停留在3月12日，照片中她可愛嘟嘴比著YA的手勢，如今卻再也看不到了。
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