台中縱火案3死！莽男藏10加侖汽油 潑油燒死房東姊弟、律師
昨（11）日下午2時許，台中大雅區雅楓街民宅發生縱火案，造成3死1傷，58歲楊姓男子3年前將這棟透天厝抵押給債主林姓姐弟，但仍承租該屋居住，卻積欠1年多房租，林姓姊弟不願再續租，在律師陪同下前往點交，才進屋不過1分鐘就發生大爆炸，楊男將預藏在屋內的10加侖汽油推倒點火，企圖將3人燒死，自己也同歸於盡。
社會組／綜合報導
據了解，現場為3層樓透天厝，楊男原於6、7年前買下，後因生意失敗欠債，遂將透天厝抵押給生意夥伴林姓姊弟，仍以每月25000元承租居住，期間卻積欠大筆房租，被法院強制執行，雙方原約定4月8日點交，卻一路拖到了11號。
監視器拍下，林姓姊弟找來游姓律師表姐，3人共乘1部車前來，進入屋內不過1分鐘，1樓客廳瞬間竄出火舌，林男衝到2樓破窗跳樓逃生，身上有40%燒燙傷，意識清楚，送往台中榮總急救，其餘人則不幸命喪火窟。消防人員清理火場時，先是在1樓客廳發現楊男屍體，接著又在後方廚房逃生門前，尋獲2具女性焦屍。
警方追查，楊男早在案發前，就曾至加油站買了2桶共10加侖汽油回家，疑似預藏在門口附近，等著林姓姊弟進門就點火，導致大門無法逃生，企圖讓所有人同歸於盡。
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