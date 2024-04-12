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LINE「隱藏功能」內行才知！複製大量訊息秒完成　2種用戶不能用

▲通訊軟體LINE是台灣人相當喜愛使用的APP，不管是拿來聯繫親友還是辦公都非常的方便。（圖／記者陳明中攝）
▲通訊軟體LINE是台灣人相當喜愛使用的APP，不管是拿來聯繫親友還是辦公都非常的方便。（圖／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

通訊軟體LINE是台灣人相當喜愛使用的APP，不管是拿來聯繫親友還是辦公都非常的方便，經常也有人設置一人群組的功能來記載事情，然而你是否也有常常要轉傳給別人資料時，都要一條一條複製訊息，因此耽誤了不少時間呢？近日就有網友發現LINE的「隱藏功能」，發現複製訊息的速度非常的快，讓大批LINE用戶狂讚「太實用了！」

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一名網友在社群平台「Threads」分享，表示他們在某天正在揪團訂購紅豆餅，由於登記每一個人要吃的口味都不同，因此分成好幾條訊息，不過他先一手「長按」其中一條訊息拖曳之後，接著點選其他要複製的內容，複製的訊息數就會自動疊加，接著下放到對話框當中，就可以完全以「單則訊息」一次發出，相當的方便。

▲網友分享LINE實用且快速的複製訊息功能，吸引大批網友朝聖學習。（圖/Treads）
▲網友分享LINE實用且快速的複製訊息功能，吸引大批網友朝聖學習。（圖/Threads）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇賽！這招厲害欸」、「感謝教學，又學到一招了！常常要訂飲料訊息都很亂哈哈」、「我現在才知道這個功能！好方便啊」、「這個功能超讚的」、「好像已經出現蠻久了這個功能，很少人知道而已」、「這功能我已經用好多年了，真的超好用！」

LINE隱藏功能內行才知！訊息「不用一條一條複製」

事實上，這個功能已經推出大約2至3年的時間，是為了讓經常需要轉傳大量訊息的用戶更方便的複製訊息，《NOWnews》也整理簡單4大步驟給民眾參考，如果你也是經常需要複製訊息的人，可以學起來好好運用。

步驟一：到對話框以「左手長按任一條想複製的訊息」
步驟二：將左手長按的複製訊息「向左拖曳」，會發現訊息會變成透明的顏色。
步驟三：利用右手開始點選其他想複製的訊息，會發現左手拖曳的訊息量數字開始疊加。
步驟四：選好訊息後，直接拉到最下方對話框鬆手就能秒完成複製；如果是要傳給其他聊天室，也可以用右手返回點擊再傳出哦！

▲LINE快速複製訊息方法，左手長按訊息拖曳，右手點擊想要複製訊息，選擇完成拉到對話框鬆手，一次複製全完成。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲LINE快速複製訊息方法，左手長按訊息拖曳，右手點擊想要複製訊息，選擇完成拉到對話框鬆手，一次複製全完成。（圖/記者張嘉哲翻攝）
實測「LINE好用複製訊息功能」！2種用戶不能使用

《NOWnews》記者也實測該好用的複製訊息方法，發現按照步驟操作的話完全沒有問題，不過值得注意的是，如果是表情貼的貼圖可以複製，但是如果是大的貼圖則不可以複製，另外圖片也沒有辦法複製，如果是要傳給別人的話，還是要用「長按轉傳」的功能。

除此之外，有兩種LINE用戶是沒有辦法使用該功能的，第一種是如果是使用「安卓手機」LINE用戶，另外則是使用iPhone，但是軟體沒有更新的「iOS15以上」的LINE用戶，因此有許多網友稱自己拿的是iPhone卻沒辦法使用的話，先看看自己手機是否支援iOS15以上的系統，或是有沒有更新到最新版囉！

▲不過注意的是，大貼圖以及圖片無法使用這招複製，還是要以長按分享轉傳為主。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲不過注意的是，大貼圖以及圖片無法使用這招複製，還是要以長按分享轉傳為主。（圖/記者張嘉哲翻攝）

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