米其林必比登「康樂街牛肉湯」無預警宣布停業　原因曝光饕客不捨

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨日深夜，康樂街牛肉湯臉書粉專提到，由於父親身體狀況不佳，母親決定收起店面好好陪伴爸爸。女兒感嘆，這篇文章是她坐在電腦前許久，才敲下鍵盤打出的，因為心中實在有無限不捨，不單只是收店，而是照片中的場景不會再有，並貼出家人們於餐廳忙碌的身影照片。
文章貼出後，引起不少網友們留言：「上周才來吃，超喜歡的說」、「雖然惋惜，但老闆娘、老闆與小老闆可以單純為自己過日子了，祝福老闆身體早日康復」、「可以吃出法式洋蔥湯甜味的牛肉湯是我台南最愛的驚艷口味，謝謝你們的堅持」、「好難過，只能說謝謝你們」、「其實這次過年去時，就有發現老闆變好瘦，心裡就有底了，我最愛的炒骨髓啊」、「你們家是我唯一敢喝的牛肉湯！謝謝你們」。
據米其林官網描述，康樂街牛肉湯特點是家族經營，牛肉湯招牌湯頭以老母雞、牛大骨、胡蘿蔔、蘋果等熬煮八小時而成，「甘甜滋味猶如法式高湯，襯托出溫體牛的鮮味。」建議先喝清湯再品嚐粉紅色的牛肉，簡單原味可口非常。店家更設有一人分量的「一炒半湯」，即一份炒物配半碗湯，十分貼心。另外，米其林還推薦肉燥飯值得一試。康樂街牛肉湯於Google上評論共有3000多則，分數為4.0，而且目前的確也已顯示「已歇業」。