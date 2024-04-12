女版許家印？越南女首富張美蘭遭判死刑　登中國微博熱搜

越南房地產大亨張美蘭（Truong My Lan）過去11年犯下犯下賄賂、違反銀行法和挪用公款等3項罪名，讓西貢銀行承受了270.9億美元的損失，越南當局11日正式對其判處死刑，有外媒分析稱，死刑對這類案件來說是相當不尋常的重刑，不排除是當局想藉這個審判結果向張美蘭施壓，追回被她侵吞的資金。張美蘭被判死刑的消息一度登上微博熱搜，不少中國民眾都聯想到近年爆雷的恆大集團許家印，紛紛詢問是否也該比照辦理。 我是廣告 請繼續往下閱讀 曾一度占據中國房地產界龍頭的恆大集團，現在已成為中國房地產市場傾頹的象徵，已於今年1月被香港高等法院正式頒布清盤，創辦人許家印與次子許騰鶴被警方控制，3月時中國證監會又再向恆大地產開出罰單，對許家印處以人民幣4700萬元的罰款，並採取「終身證券市場禁入」措施。由於張美蘭最初是由市場攤販轉入房地產業而發跡，相似的產業背景，導致她被判死刑的新聞出來後，有許多中國民眾都呼籲，應該對許家印也比照辦理。不少中國網友都在相關報導下方留言，打下：「許家印欠的債死一百次都不夠」、「許家印要用步兵砲打」、「誅九族，不能讓他（許家印）後代在國外享福」；也有人諷刺的說：「還是我國好，一個都不殺」、「越南比我們進步多了！」正式被判死刑！越南女首富張美蘭貪污萬億元 世界最大貪瀆案因貪污被求處死刑！越南女首富張美蘭案開庭 侵吞千億元資產越南女首富張美蘭3788億掏空案今開庭 專家：凸顯越南監管不足越南女首富貪污遭判死刑！外媒揪一疑點：相當不尋常