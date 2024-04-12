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今起連喝3天！全家美式、拿鐵「第2杯10元」　7-11厚乳拿鐵買1送1

▲全家限時週末五六日經典美式、膠原拿鐵第2杯10元，還有霜淇淋不限口味、不限支付方式第2支10元。（圖／全家提供）
▲全家限時週末五六日經典美式、膠原拿鐵第2杯10元，還有霜淇淋不限口味、不限支付方式第2支10元。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（12）日起連喝3天，全家限時週末五六日經典美式、膠原拿鐵第2杯10元，還有霜淇淋不限口味、不限支付方式第2支10元；7-11買指定咖啡贈送給好友，可獲得厚乳拿鐵買1送1專屬連結賣場，還有LINE隱藏優惠，包括西西里氣泡咖啡、黑糖珍珠撞奶通通買2送1。

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🟡全家便利商店
📍門市｜4月12日起至4月14日
◾特大經典美式第二杯10元，5.9折，原價60元、特價35元
◾蜜露珂娜膠原拿鐵第二杯10元，5.6折，原價99元、特價55元
◾霜淇淋第二支10元，6.2折，原價49元、特價30元

▲全家週末五六日優惠提早曝光！明（12）日起至14日限時3天，全家經典美式、膠原拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家週末五六日優惠提早曝光！明（12）日起至14日限時3天，全家經典美式、膠原拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家「山丘藍台灣藍莓」霜淇淋口味將在4月3日登場，以新鮮台灣藍莓製成，微酸中帶甜，是款大人系甜點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家「山丘藍台灣藍莓」霜淇淋限時三天第二支10元，以新鮮台灣藍莓製成，微酸中帶甜，是款大人系甜點。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月8日起至4月12日
◾特大美式買6送3，6.7折，原價60元、特價40元
◾特大拿鐵買6送3，5.7折，原價70元、特價47元
◾中杯精品美式／拿鐵買6送3，6.6折，原價90元、特價60元
◾風味系列指定熱飲，皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／脆酷摩卡／可可歐蕾買6送3，6.7折，原價55元、特價37元

▲7-11 APP行動隨時取即起指定飲品買6送3，包括特大杯美式、特大杯拿鐵。（圖／7-11提供）
▲7-11 APP行動隨時取即起指定飲品買6送3，包括特大杯美式、特大杯拿鐵。（圖／7-11提供）
📍APP｜4月10日起至5月31日
購買以下指定咖啡「轉贈」好友，可獲得厚乳拿鐵買1送1專屬連結賣場
◾大杯美式4杯135元，7.5折，原價45元、特價34元
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折，原價55元、特價42元
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯185元，7.5折，原價60元、特價47元
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折，原價35元、特價27元
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折，原價80元、特價60元
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折，原價90元、特價68元

▲（圖／7-11提供）
▲7-11買指定咖啡贈送給好友，可獲得厚乳拿鐵買1送1專屬連結賣場。（圖／7-11提供）
🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用

◾西西里風味檸檬氣泡咖啡特大杯買2送1，6.7折原價80元、特價53元🔎點此購買
◾To b. by agnès b.經典冰可可買2送1，6.7折原價99元、特價66元🔎點此購買
◾冰黑糖珍珠撞奶大杯買2送1，6.7折原價60元、特價40元🔎點此購買
◾熱純奶茶5杯7折，原價50元、特價35元🔎點此購買
◾冰純奶茶5杯7折，原價50元、特價35元🔎點此購買
◾冰濃萃美式5杯7折，原價50元、特價35元🔎點此購買
◾熱濃萃美式5杯7折，原價50元、特價35元🔎點此購買
◾冰濃萃拿鐵5杯7折，原價60元、特價42元🔎點此購買
◾熱濃萃拿鐵5杯7折，原價60元、特價42元🔎點此購買

只有3天！全家美式、拿鐵「第2杯10元」　山丘藍霜淇淋第2支10元

今起開喝！7-11厚乳拿鐵「買1送1喝法」　美式、黑糖珍奶也買2送1

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