今起連喝3天！全家美式、拿鐵「第2杯10元」　7-11厚乳拿鐵買1送1

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📍門市｜4月12日起至4月14日
◾特大經典美式第二杯10元，5.9折，原價60元、特價35元
◾蜜露珂娜膠原拿鐵第二杯10元，5.6折，原價99元、特價55元
◾霜淇淋第二支10元，6.2折，原價49元、特價30元
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月8日起至4月12日
◾特大美式買6送3，6.7折，原價60元、特價40元
◾特大拿鐵買6送3，5.7折，原價70元、特價47元
◾中杯精品美式／拿鐵買6送3，6.6折，原價90元、特價60元
◾風味系列指定熱飲，皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／脆酷摩卡／可可歐蕾買6送3，6.7折，原價55元、特價37元
📍APP｜4月10日起至5月31日
購買以下指定咖啡「轉贈」好友，可獲得厚乳拿鐵買1送1專屬連結賣場
◾大杯美式4杯135元，7.5折，原價45元、特價34元
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折，原價55元、特價42元
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯185元，7.5折，原價60元、特價47元
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折，原價35元、特價27元
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折，原價80元、特價60元
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折，原價90元、特價68元
🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用
◾西西里風味檸檬氣泡咖啡特大杯買2送1，6.7折，原價80元、特價53元🔎點此購買
◾To b. by agnès b.經典冰可可買2送1，6.7折，原價99元、特價66元🔎點此購買
◾冰黑糖珍珠撞奶大杯買2送1，6.7折，原價60元、特價40元🔎點此購買
◾熱純奶茶5杯7折，原價50元、特價35元🔎點此購買
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◾冰濃萃美式5杯7折，原價50元、特價35元🔎點此購買
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◾冰濃萃拿鐵5杯7折，原價60元、特價42元🔎點此購買
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