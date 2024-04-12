MLB／Montgomery談約不順、開除Boras 轉投山本由伸經紀人陣營
去年為MLB美國職棒大聯盟德州遊騎兵拿下世界大賽的冠軍左投Jordan Montgomery，為尋求一份7年的大約導致市場乏人問津，最終在開季最後一刻，才以1年2500萬美元，與外帶第二年自動續約選擇權，加盟去年國聯冠軍亞利桑那響尾蛇，由於爭取長約失敗，根據《ESPN》記者Kiley McDaniel指出，Jordan Montgomery已正式更換原本經紀人Scott Boras，將投靠山本由伸經紀人的陣營。
記者張志宇／綜合報導
Jordan Montgomery在休賽季時，原本的經紀人「吸血鬼」Scott Boras在爭取7年長約失敗，讓Montgomery決定撤換投靠由經紀人Joel Wolfe與Nick Chanock組成的經紀團隊，其中Joel Wolfe則為山本由伸的經紀人。
在休賽季爭取大約時，Scott Boras遭遇5連敗，旗下的大客戶Cody Bellinger、Matt Chapman、Blake Snell、J.D. Martinez、Jordan Montgomery，在休賽季皆在爭取長約時失敗，最終因賽季即將到來，全部簽下高薪短約，且合約皆能在明年球季跳出。
上賽季Jordan Montgomery共出賽32場，均為先發登板，繳出10勝、11敗、送出166次三振，防禦率3.20、WAR為2.1，可說是相當合格的先發投手，更在季後賽先發登板6場，交出3勝1敗、防禦率2.90的成績。
根據《MLB TRADE RUMORS》對去年休賽季自由市場的預測，Jordan Montgomery是自由市場第6大球星，原本預期能獲得一份總額1億5000萬美元的大約。
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