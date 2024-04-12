統神失言惹議！死對頭Toyz狂笑狠虧「被迴力鏢打到」：我太痛心了
知名實況主「統神」日前評論黃子佼犯罪事件，脫口說出「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊」爭議的言論遭到炎上，連10多家廠商也與他切割。統神的死對頭Toyz（劉偉健）事後也發出聲明日後不與統神同台。昨（11）日Toyz開直播一開始就忍不住大笑，「看到老對手失言我太痛心了，想必議題大家都有關注，我沒有要落井下石，但喜悅是藏不住的」。
記者薛羽彤／綜合報導
Toyz昨日在直播中，談到統神近日捲入的風波，「看到老對手失言我太痛心了，想必議題大家都有關注，我沒有要落井下石，但喜悅是藏不住的，以後亞洲統神對於在網路上發表的言論要想一下，話不是只講給同溫層聽的。」Toyz認為外界沒有在抹黑統神，話是他自己說出來的，「真的不用覺得人家逼你，怎麼能怪別人解讀你的錯誤。」Toyz認為他是被迴力鏢打到，「終於他的標準要用在自己身上被大家檢視，無論是他真道歉、假道歉，已經是一個很巨大的迴力鏢打在自己的身上。」
對於統神在直播中委屈落淚，認為自己的語意被曲解，才會造成如此局面，Toyz表示「你平常那副嘴臉，現在被別人放大檢視，我看到你哭才毛骨悚然，看到他這麼草莓的一面想吐！我認為毛骨悚然是很剛好的用詞，甚至還弱化了，我這些批判的內容，都是亞洲統神過往對我的標準。」統神引發的爭議延燒，他被外界以他過往的言論，塑造成戀童癖形象，Toyz表示這只是事實，並無剪輯或抹黑之意，且統神身為人父竟然還能說出這種話，Toyz坦言實在無法理解。
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