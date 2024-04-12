國1深夜死亡車禍！擦撞後下車查看車損 6旬男連遭2車撞飛亡
昨（11）日晚間9時55分，國道一號北向362.4公里、鼎金系統交流道發生一起死亡車禍，警方初步調查，疑為28歲簡姓女子往國十匝道變換車道時，不慎擦撞到66歲陳姓男子轎車，陳男將車輛停靠外側路肩下車查看，不料卻遭後方2車撞擊，緊急送往高雄榮總搶救，最終仍宣告不治。
社會組／綜合報導
警方調查，簡女與陳男發生擦撞後，各自停在內側及外側路肩，佔用部分內側車道及部分外側車道，隨後陳男打開門下車查看車損情形，未料後方34歲林姓男子疑因天色昏暗視線不佳、未注意到前方路況，當場撞上陳男車輛與陳男，再失控撞上外側護欄才停下。
陳男遭撞擊倒地後，再遭後方煞車不及的31歲黃姓駕駛輾過重傷，警方獲報到場處理，緊急將陳男送醫急救，經搶救後，仍於凌晨2時宣告不治。據了解，現場共4車碰撞，事故車輛已於23時43分許全數移除，恢復全線暢通，目前除死者陳男尚待抽血檢驗體內酒精濃度之外，其餘駕駛皆無酒精反應，詳細肇事責任仍待釐清。
警方也再度呼籲，變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道；另發生事故後若無人受傷，車輛尚能行駛，請做好警戒後並初步拍照，過程中隨時注意來車動態，並盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。