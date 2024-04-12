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戴資穎亞錦賽爆冷16強出局！積分大失血　IG發文要「難過一下」

▲亞洲羽球錦標賽女單16強賽爆出冷門，台灣一姐戴資穎以20：22、14：21敗給日本「空靈女神」大堀彩，沒有打進8強，積分大失血。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞洲羽球錦標賽女單16強賽爆出冷門，台灣一姐戴資穎以20：22、14：21敗給日本「空靈女神」大堀彩，沒有打進8強，積分大失血。（圖／美聯社／達志影像）

NOWnews/綜合報導

亞洲羽球錦標賽女單16強賽爆出冷門，台灣一姐戴資穎以20：22、14：21敗給日本「空靈女神」大堀彩，沒有打進8強，積分大失血。戴資穎本人對此也相當失望，個人在Instagram上發布限時動態，感謝球迷之餘、也表示要「難過一下」。

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戴資穎今年一直受到左膝傷勢困擾，昨天開賽後，她的發揮就不太順，首局末在有2個局點的情況下，被大堀彩連拿4分，以20:22丟掉；次局又在一開始被對手連得5分，最終以14:21出局。

▲日本「空靈女神」大堀彩本季成績有所突破，曾在杭州亞運擊敗我國名將戴資穎，有望嘗試挑戰奧運資格。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本「空靈女神」大堀彩繼去年杭州亞運後，在羽球亞錦賽再次擊敗戴資穎。（圖／美聯社／達志影像）
賽後受訪時，戴資穎坦言仍受膝傷影響，返台後會進行治療，之後將積極備戰湯優盃團體賽，她在個人社群網站上寫下：「謝謝大家，但今天就允許我難過一下吧。」

去年戴資穎亞錦賽在亞錦賽奪冠，今年沒有打進8強，將被扣掉12000分，不但會被山口茜「超車」，若西班牙名將馬琳（Carolina Marin）能拿到歐錦賽冠軍，小戴將會被踢出前4。

若真是如此，對戴資穎來說十分危險，若沒有取得前4種子，不但沒有賽程優勢，籤表還可能在四強之前就提前遭遇安洗瑩、陳雨菲等好手。

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