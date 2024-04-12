戴資穎亞錦賽爆冷16強出局！積分大失血 IG發文要「難過一下」
亞洲羽球錦標賽女單16強賽爆出冷門，台灣一姐戴資穎以20：22、14：21敗給日本「空靈女神」大堀彩，沒有打進8強，積分大失血。戴資穎本人對此也相當失望，個人在Instagram上發布限時動態，感謝球迷之餘、也表示要「難過一下」。
NOWnews/綜合報導
戴資穎今年一直受到左膝傷勢困擾，昨天開賽後，她的發揮就不太順，首局末在有2個局點的情況下，被大堀彩連拿4分，以20:22丟掉；次局又在一開始被對手連得5分，最終以14:21出局。
賽後受訪時，戴資穎坦言仍受膝傷影響，返台後會進行治療，之後將積極備戰湯優盃團體賽，她在個人社群網站上寫下：「謝謝大家，但今天就允許我難過一下吧。」
去年戴資穎亞錦賽在亞錦賽奪冠，今年沒有打進8強，將被扣掉12000分，不但會被山口茜「超車」，若西班牙名將馬琳（Carolina Marin）能拿到歐錦賽冠軍，小戴將會被踢出前4。
若真是如此，對戴資穎來說十分危險，若沒有取得前4種子，不但沒有賽程優勢，籤表還可能在四強之前就提前遭遇安洗瑩、陳雨菲等好手。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁