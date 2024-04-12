北市再爆兒虐？1童狂吐硬腦膜出血 蔣萬安：傷勢恐非1、2天造成
日前台北市發生一名1歲男童「凱凱」（化名）遭保母虐待身亡案件，震驚社會。沒想到台北市長蔣萬安12日爆料，台北市家暴防治中心11日接到一則通報，一位接受全日托照顧的兒童從10日開始出現嘔吐的情形，醫師診斷硬腦膜出血，出血原因不明，目前轉送加護病房醫治中，「根據醫院研判，傷勢可能不是一兩天內造成的，是不是兒童受虐導致的案件？需要全面釐清與專業判斷。」
記者王德蓉／綜合報導
蔣萬安12日在臉書發文，11日下午，台北市家暴防治中心接到一則通報，有一位接受全日托照顧的兒童從10日開始出現嘔吐的情形，保母通知家長送醫治療，醫師診斷小朋友硬腦膜出血，出血原因不明，目前轉送加護病房醫治中。社會局局長姚淑文向他報告這件事之後，他馬上要求衛生局局長陳彥元在醫療端確保小朋友最好的照顧與醫治。
蔣萬安指出，根據醫院研判，傷勢可能不是一兩天內造成的，是不是兒童受虐導致的案件？需要全面釐清與專業判斷。因此他得知消息後，立刻要求儘速處理，也親自要求警察局馬上介入偵辦，到現場進行筆錄，並前往照顧地點採證；家防中心與相關單位也啟動「檢警早期介入偵辦機制」和與「傷勢鑑定處理機制」，謹慎應對。
蔣萬安表示，家防中心除了立刻派案調查之外，也立刻進行對兒童、家長以及保母的訪視。在案情進一步釐清之前，目前還不能確定家長或保母有沒有責任、有什麼樣的責任；但是保險起見，為了確保目前仍受保母照顧的其他幼童安全，居托中心立即通知並要求家長暫停送托。他也要求社會局，依規定通報中央，所有該完備的程序，也都要做好。「目前為止，小朋友除了硬腦膜出血，軀幹四肢沒有發現其他明顯外傷。我們會儘速查清真相，也希望孩子能早日康復。」