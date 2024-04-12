天氣預報／今起連5天熱爆！高溫上看36°C防中暑　假日迎對流雷雨

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根據天氣風險分析師吳聖宇預報指出，今天（12日）的天氣跟昨天類似，風向大致為偏南風，各地上午為多雲到晴，午後山區因為熱力作用而容易有雲層發展並且造成局部降雨的機會，甚至有可能擴展到東半部的平地，因此前往山區活動的朋友要留意午後的天氣變化情況。溫度持續偏高，北部、東半部高溫攝氏28至30度，中部、南部高溫可以到攝氏32-35度或以上，提醒中南部的朋友外出活動要多補充水分，預防中暑的可能性，同時也要做好防曬的準備。
週六微弱鋒面影響，午後有對流雷雨機會
明後天週末假期北方的天氣系統持續活動，週六（13日）可能有微弱鋒面輕輕掠過台灣北部、東部海面，系統很弱，本身對台灣天氣影響有限，但是會稍微讓午後熱力發展的系統變得明顯一些，因此明天週六中午過後各地山區發展的雲層預期會比較厚實，甚至帶有些局部的對流雷雨現象，同時有可能擴展到苗栗以北、大台北以及東半部的平地，也帶來一些午後降雨的機會，天氣會較不穩定，提醒大家注意午後的天氣變化，外出要記得攜帶雨具，中南部平地就比較不受影響，一整天都是多雲到晴的天氣型態。
週日（14日）鋒面離開，台灣附近持續為偏南到西南風，天氣會恢復到比較單純的午後山區熱力雲層發展降雨，預估降雨的區域會縮小，偏向山區為主，平地比較不受影響，要到山區活動的朋友還是要留意一下。
溫度方面則是持續偏熱，週六北部、東半部高溫攝氏28至30度，中南部高溫攝氏32至35度或以上，局部單點可能超過攝氏36度，週日北部、東半部高溫也有機會來到攝氏30度以上，中南部持續有局部攝氏36度以上高溫出現的可能性，外出時要記得做好防曬防中暑的準備。
下週三有機會降溫，天氣型態轉山區午後雲層發展降雨
下週一（15日）天氣仍較穩定，留意山區午後降雨，下週二（16日）下一波微弱鋒面接近並通過，後續到下週三（17日）東北風增強，北部、東半部降雨的機會提高，目前來看這波鋒面的結構也不好，通過迅速，因此預期影響並不大，出現明顯降雨的機會不高，不過北部、東半部的天氣還是會有些改變，同時也可能讓中南部山區午後雲層發展變得比較厚實一些，仍要留意一下到時候台灣附近實際的天氣變化情況。
溫度方面也要等到下週三東北風增強，北部、東半部才有機會稍微轉涼，高溫可望下降到攝氏24至27度，不過這種稍涼的溫度只能持續到下週四（18日）左右，後續很快台灣附近又會再轉為偏南風環境，溫度再度回升偏熱，天氣型態也將再轉為山區午後雲層發展降雨的夏季型，有可能會一直延續到下週末。近期天氣預報的變動度很大，提醒大家要持續更新最新的天氣資訊。