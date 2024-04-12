花父母百萬開咖啡廳！台中逆子因電視遙控器2刀捅死媽 今遭收押
台中市北屯區崇德六路一處透天厝發生人倫悲劇，36歲許姓男子因68歲母親不熟悉電視遙控器操作而與她大吵，一氣之下竟持水果刀朝母親狂刺2刀致死，台中地檢署昨（11）日深夜以涉嫌殺害尊親屬重罪，涉案情節重大等理由聲請羈押，今晨裁准。
社會組／綜合報導
據了解，36歲許男家中排行老二，與父母同住在透天厝二樓，約10年前出車禍後性情大變，也因車禍無業一段時間，父母擔心他生活，過去曾資助140萬元，集資將自家1樓改建為咖啡廳，讓兒子擔任店長經營謀生，未料如今竟為了電視遙控器報口角爭執後，釀成無法挽回的憾事。
10日晚間22時許，許男與母親在樓上一起看電視，許母因無法用遙控器轉台，懷疑是兒子弄壞，許男則質疑是母親不會使用，雙方爆發口角衝突，導致許男情緒失控，憤而跑到樓下咖啡廳，持水果刀上樓朝母親胸口猛刺2刀，其中1刀在左胸心臟附近，另1刀位於腹部，導致許母當場失去生命跡象，緊急送醫仍傷重不治。父親也因奪刀勸阻，造成頭、手部遭割傷，所幸傷勢不嚴重。
案發後，許男坦承犯案，警方訊後將許男移送台中地檢署，檢方深夜複訊後，以涉嫌殺害尊親屬重罪等理由聲押，台中地院今晨裁准收押。