換季護膚救星！Solution Skincare快閃優惠　全面8.8折再抽大禮包

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明星商品「水光植萃瞬效保濕面膜」，含有機鼠尾草、有機高山黃岑、柳蘭、歐洲七葉樹籽、海藻糖等多種植物萃取，更添加高效保濕的玻尿酸和水膜磁；只有0.1mm厚度的羽絲絨面膜布能夠配合肌膚紋理變化，將精華送達每一個毛孔。「醒膚舒緩精萃噴霧」蘊含洋甘菊萃取、蘆薈萃取和橙花精油，細膩的噴霧設計能隨時隨地舒緩肌膚。
快閃活動期間到店消費任一飲品，就能獲得Solution Skincare明星商品「水光植萃瞬效保濕面膜」或「橙花極光透亮面膜」任一片（價值330-370元），更加碼在假日推出超限定贈品，只要於週末時間到場餐飲消費滿699元，就能夠得到「醒膚舒緩精萃噴霧」1瓶；展期間到場拍照打卡上傳社群媒體，還可以抽價值七千元的全系列產品禮盒。
Solution Skincare強調「取之自然，回歸自然」的理念，在本次春日快閃活動期間，現場、官網都能享全面88折的優惠，且活動期間只要每售出一盒面膜、就捐出50元給自然環境及山林復育的公益單位，為保育及永續未來盡一份微薄之力。
MUJI無印良品秉持「這樣就好｣的保養理念，首度由台灣企劃、日本製造的方式，推出四款肌膚保養的原液新品，強調符合在地氣候與大部份顧客的膚質需求，希望簡化保養流程的同時也兼顧精準修護的清爽膚觸。
本次新上市的四款原液新品，成分單純，無添加香料、色素、礦物油、酒精與矽靈等，平實的售價590元再加上「無印良品週間」活動，即日起至4月17日止，只要持MUJI無印良品聯名卡刷卡或出示MUJI passport手機APP累積消費里程，即享全品項結帳再9折優惠，讓你守護換季肌膚也能省荷包。