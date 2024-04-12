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換季護膚救星！Solution Skincare快閃優惠　全面8.8折再抽大禮包

▲Solution Skincare舉辦首次快閃活動，全產品享8.8折優惠。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲Solution Skincare舉辦首次快閃活動，全產品享8.8折優惠。（圖／實習記者柯乃瑜攝）

實習記者柯乃瑜／綜合報導

春夏交替之際，天氣變化大，膚況也容易不穩定。Solution Skincare研發的多項鎮定產品，於今（12）日起至4月22日在風格店家Damn Good舉辦首次快閃。現場可以體驗以往只在官網販售的「仙女逸品」，活動期間全產品更享8.8折優惠；到店消費飲品1杯，就能得到明星商品「水光植萃瞬效保濕面膜」或「橙花極光透亮面膜」任1片，假日還有限定的贈品及抽獎活動，拍照打卡再抽價值七千元的產品禮盒。

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皮膚在面對季節變化時經常會出現泛紅、乾燥、暗沉、膚色不均等問題。針對這些常見的肌膚狀況，Solution Skincare 首推一組鎮定神器，包括「水光植萃瞬效保濕面膜」和「醒膚舒緩精萃噴霧」，兩款產品一起使用能有效舒緩換季帶來的肌膚狀況。

▲Solution Skincare 的明星產品包括「水光植萃瞬效保濕面膜」和「醒膚舒緩精萃噴霧」。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲Solution Skincare 的明星產品包括「水光植萃瞬效保濕面膜」和「醒膚舒緩精萃噴霧」。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
明星商品「水光植萃瞬效保濕面膜」，含有機鼠尾草、有機高山黃岑、柳蘭、歐洲七葉樹籽、海藻糖等多種植物萃取，更添加高效保濕的玻尿酸和水膜磁；只有0.1mm厚度的羽絲絨面膜布能夠配合肌膚紋理變化，將精華送達每一個毛孔。「醒膚舒緩精萃噴霧」蘊含洋甘菊萃取、蘆薈萃取和橙花精油，細膩的噴霧設計能隨時隨地舒緩肌膚。

快閃活動期間到店消費任一飲品，就能獲得Solution Skincare明星商品「水光植萃瞬效保濕面膜」或「橙花極光透亮面膜」任一片（價值330-370元），更加碼在假日推出超限定贈品，只要於週末時間到場餐飲消費滿699元，就能夠得到「醒膚舒緩精萃噴霧」1瓶；展期間到場拍照打卡上傳社群媒體，還可以抽價值七千元的全系列產品禮盒。

▲快閃期間到現場消費一杯飲品，可免費獲得明星商品「水光植萃瞬效保濕面膜」或「橙花極光透亮面膜」任一片。（圖／Solution Skincare提供）
▲快閃期間到現場消費一杯飲品，可免費獲得明星商品「水光植萃瞬效保濕面膜」或「橙花極光透亮面膜」任一片。（圖／Solution Skincare提供）
Solution Skincare強調「取之自然，回歸自然」的理念，在本次春日快閃活動期間，現場、官網都能享全面88折的優惠，且活動期間只要每售出一盒面膜、就捐出50元給自然環境及山林復育的公益單位，為保育及永續未來盡一份微薄之力。

▲Solution Skincare每賣出一盒面膜就捐出50元，為自然與山林復育種下種子。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲Solution Skincare每賣出一盒面膜就捐出50元，為自然與山林復育種下種子。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
MUJI無印良品秉持「這樣就好｣的保養理念，首度由台灣企劃、日本製造的方式，推出四款肌膚保養的原液新品，強調符合在地氣候與大部份顧客的膚質需求，希望簡化保養流程的同時也兼顧精準修護的清爽膚觸。

本次新上市的四款原液新品，成分單純，無添加香料、色素、礦物油、酒精與矽靈等，平實的售價590元再加上「無印良品週間」活動，即日起至4月17日止，只要持MUJI無印良品聯名卡刷卡或出示MUJI passport手機APP累積消費里程，即享全品項結帳再9折優惠，讓你守護換季肌膚也能省荷包。

▲原液具有高濃度的美容成分，且無添加香料、色素、礦物油、酒精與矽靈等，於化妝水後搭配使用。（圖／MUJI無印良品提供）
▲原液具有高濃度的美容成分，且無添加香料、色素、礦物油、酒精與矽靈等，於化妝水後搭配使用。（圖／MUJI無印良品提供）

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