遭粉絲威脅「跟Toyz交往就退追」！篠崎泫回擊：不要情勒我
女星篠崎泫長相甜美，過去直播主Toyz曾多次示愛，但篠崎泫始終以朋友稱呼對方，直到上節目《小姐不熙娣》才坦承也對男方有好感，然而由於Toyz的形象並不好，有網友竟威脅她「跟椅子（Toyz）交往就退追」，對此，篠崎泫也正面反擊。
記者吳昕蓓／綜合報導
篠崎泫去年出書《別讓世界奪走你該有的燦爛：餘生，只需要取悅自己》，講述自己的人生經歷，獲得不小迴響。如今卻因為和Toyz傳緋聞，有粉絲到她的IG留言表示：「跟椅子交往就退追，並把書燒掉。」篠崎泫也回擊：「不要情勒我，我有我的人身自由，你也有你的焚燒自由。」
事實上，篠崎泫日前在節目上透露，她和Toyz其實已經認識5年時間，直到這1、2年才開始有頻繁接觸，對方私下也有表達過好感，但她還是想再觀察一陣子，「大概兩年前開始會出去、會聊天，會交流心裡方面的問題，就是覺得還不錯，才會繼續互動。」
篠崎泫也不諱言，她本來想答應Toyz的追求，但新聞爆出讓生性低調的她有點猶豫，「因為一旦高調了，一舉一動都會受到注視，不管我聊什麼話題所有人都會扯到一些『傢俱』啊！」卻也稱讚Toyz優點是大過於缺點的，現在的感覺是友達以上，「目前心裡沒有再裝其他的人。」
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