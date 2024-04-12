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遭粉絲威脅「跟Toyz交往就退追」！篠崎泫回擊：不要情勒我

▲篠崎泫（右圖）和Toyz（左圖）傳緋聞，卻因此被粉絲威脅退追，對此她直球反擊。（圖／翻攝自Toyz、篠崎泫臉書）
▲篠崎泫（右圖）和Toyz（左圖）傳緋聞，卻因此被粉絲威脅退追，對此她直球反擊。（圖／翻攝自Toyz、篠崎泫臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

女星篠崎泫長相甜美，過去直播主Toyz曾多次示愛，但篠崎泫始終以朋友稱呼對方，直到上節目《小姐不熙娣》才坦承也對男方有好感，然而由於Toyz的形象並不好，有網友竟威脅她「跟椅子（Toyz）交往就退追」，對此，篠崎泫也正面反擊。

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▲篠崎泫。（圖／篠崎泫FB）
▲女星篠崎泫長相甜美，一直以來緋聞不斷，直播主Toyz也曾多次示愛。（圖／篠崎泫FB）
篠崎泫去年出書《別讓世界奪走你該有的燦爛：餘生，只需要取悅自己》，講述自己的人生經歷，獲得不小迴響。如今卻因為和Toyz傳緋聞，有粉絲到她的IG留言表示：「跟椅子交往就退追，並把書燒掉。」篠崎泫也回擊：「不要情勒我，我有我的人身自由，你也有你的焚燒自由。」

▲與統神有多年恩怨的Toyz劉偉健也在晚間發文，宣告未來將拒絕與「統神、黃子佼」同台。（圖／取自Toy臉書）
▲Toyz多次向篠崎泫示愛，表示很欣賞女方。（圖／取自Toyz臉書）
事實上，篠崎泫日前在節目上透露，她和Toyz其實已經認識5年時間，直到這1、2年才開始有頻繁接觸，對方私下也有表達過好感，但她還是想再觀察一陣子，「大概兩年前開始會出去、會聊天，會交流心裡方面的問題，就是覺得還不錯，才會繼續互動。」

▲篠崎泫（左二）大方表示，兩年前雙方才開始會約出去聊天，有進一步的互動。（圖／東森提供）
▲篠崎泫（左二）大方表示，兩年前雙方才開始會約出去聊天，有進一步的互動。（圖／東森提供）
篠崎泫也不諱言，她本來想答應Toyz的追求，但新聞爆出讓生性低調的她有點猶豫，「因為一旦高調了，一舉一動都會受到注視，不管我聊什麼話題所有人都會扯到一些『傢俱』啊！」卻也稱讚Toyz優點是大過於缺點的，現在的感覺是友達以上，「目前心裡沒有再裝其他的人。」

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