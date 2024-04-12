力挺花蓮地震搜救人員！雀客旗下26家旅館推感謝優惠 平日享6折
4月3日7.2大地震重創花蓮，這場突如其來的災害中，不僅是花蓮當地，各縣市搜救隊伍也挺身而出在第一時間前往現場進行救災。雀客國際酒店集團旗下「雀客旅館」及「承攜行旅」等品牌，超過26家旅館致敬這些英雄，推出了《感謝搜救，一同守護》專案。即日起至2024年6月30日，持有消防人員服務證的搜救人員，可享集團內指定的26家館別，平日享有六折專屬優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
雀客國際酒店集團提到，《感謝搜救，一同守護》專案不僅旨在對搜救人員的不懈努力和犧牲表示最深的謝意，更希望透過提供一個溫暖舒適的休息環境，支持他們從繁重的救援工作中暫時解脫，更好地放鬆和恢復體力，繼續他們在社會中不可或缺的角色與貢獻。
雀客國際酒店集團給予這些日夜奮鬥在第一線的英雄們一點小小的關懷和感謝。希望通過《感謝搜救，一同守護》專案，不僅能夠讓搜救人員感受到社會對他們的支持和鼓勵，同時也呼籲更多人關注和支持相關任務，共同創造更安全的社會努力。
另外，日本眼鏡品牌JINS，盼望災民早日走出創傷，不只宣布捐款200萬元至花蓮賑災指定專戶，更以實際行動為災民提供暖心服務，即日起至5月31日，JINS花蓮中山門市更提供「免費眼鏡維修與交換」震後服務，民眾只要攜帶因地震受損的眼鏡前往JINS花蓮門市，即可享有免費維修服務；若眼鏡受損嚴重無法修復，JINS還將免費協助更換一付全新眼鏡（限更換店內指定商品），並提供指定標準鏡片或漸進鏡片選擇。
花蓮當地的「免費眼鏡維修與交換」服務，不需要準備保固書證明、也不限保固期限及次數，甚至不限是否為JINS品牌商品，JINS都大方協助民眾提供服務，讓人備感窩心。