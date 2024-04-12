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率5位新閣員亮相！卓榮泰：新內閣誠意溝通、人民優先

▲卓榮泰介紹新閣員，內政部長為劉世芳。（圖／記者陳明中攝，2024.04.12）
▲卓榮泰介紹新閣員，內政部長為劉世芳。（圖／記者陳明中攝，2024.04.12）

記者陳佩君／台北報導

賴清德新任內閣人事第二場發佈會今（12）日登場。準行政院長卓榮泰率5位新閣員一同亮相，其中最大亮點是，文化部長由作家小野（李遠）接任。卓榮泰指出，希望新團隊在執政基礎上持續加油，為老問題找好方法、為好方法找新方法。

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賴清德新任內閣人事第二場發佈會上午在台大國際會議中心召開，卓榮泰與行政院準秘書長龔明鑫，率五位新閣員一同亮相，包含準文化部長小野、教育部長由中山大學校長鄭英耀出任、交通部長由行政院秘書長李孟諺出任、內政部長由前立委劉世芳出任、法務部長由台北地檢署檢察長鄭銘謙出任。

卓榮泰指出，準內閣都有堅實豐厚的專業領域知識，同時也對未來使命感充滿信心，希望在現有執政基礎上持續加油，為老問題找好方法、為好方法找新方法。

卓榮泰介紹，劉世芳曾在台北、台中、高雄、澎湖都擔任過政務官，有區域治理經驗，對緊急事件應變卓越，她曾在多年前氣爆事件中擔任指揮官、穩住局勢，也擔任過三屆立委，有府、院經驗，未來希望能展現多元協調能力，讓團隊穩定前進。

卓榮泰說明，李孟諺擔任政院秘書長五年時間，其中付出的辛苦、付出他要表示肯定、敬佩，且過去推動前瞻基礎中，縝密規劃、徹底執行跨部會溝通，重要成果都在一一落實。卓提到，李是水利工程專家，期待他利用專長應變氣候變遷，為交通建設增加韌性、得到人民肯定。

卓榮泰說明，準法務部長鄭銘謙是北檢檢察長，曾任廉政署署長，對部裡業務有相當多經驗、且馬上能上手，希望他能成為安全守護者。

鄭英耀提到，準教育部長鄭英耀是一位教育研究的學者專家、兩度出任高雄教育局長，在高等、基礎教育，有豐富經驗，可以大展長才，落實國家希望工程最佳推手。

卓榮泰提到，小野在文學、電影、電視、舞台劇、表演藝術上有許多貢獻及創作，希望台灣成為有文化領域地方。他說，準李部長過去有堅實的文化經驗，期盼未來能結合文化界人派，傳承創新打造文化永續世界台灣，讓世界看到台灣的優質與美麗。

卓榮泰強調，新內閣以誠意溝通、人民優先為核心，希望各部會對自己業務有信心。他呼籲，面對國際國內挑戰要無懼、信心誠懇、用心戒慎 ，期盼520後，行動創新內閣團隊給國人更多安心跟信賴。

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