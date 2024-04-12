率5位新閣員亮相！卓榮泰：新內閣誠意溝通、人民優先

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卓榮泰指出，準內閣都有堅實豐厚的專業領域知識，同時也對未來使命感充滿信心，希望在現有執政基礎上持續加油，為老問題找好方法、為好方法找新方法。
卓榮泰介紹，劉世芳曾在台北、台中、高雄、澎湖都擔任過政務官，有區域治理經驗，對緊急事件應變卓越，她曾在多年前氣爆事件中擔任指揮官、穩住局勢，也擔任過三屆立委，有府、院經驗，未來希望能展現多元協調能力，讓團隊穩定前進。
卓榮泰說明，李孟諺擔任政院秘書長五年時間，其中付出的辛苦、付出他要表示肯定、敬佩，且過去推動前瞻基礎中，縝密規劃、徹底執行跨部會溝通，重要成果都在一一落實。卓提到，李是水利工程專家，期待他利用專長應變氣候變遷，為交通建設增加韌性、得到人民肯定。
卓榮泰說明，準法務部長鄭銘謙是北檢檢察長，曾任廉政署署長，對部裡業務有相當多經驗、且馬上能上手，希望他能成為安全守護者。
鄭英耀提到，準教育部長鄭英耀是一位教育研究的學者專家、兩度出任高雄教育局長，在高等、基礎教育，有豐富經驗，可以大展長才，落實國家希望工程最佳推手。
卓榮泰提到，小野在文學、電影、電視、舞台劇、表演藝術上有許多貢獻及創作，希望台灣成為有文化領域地方。他說，準李部長過去有堅實的文化經驗，期盼未來能結合文化界人派，傳承創新打造文化永續世界台灣，讓世界看到台灣的優質與美麗。
卓榮泰強調，新內閣以誠意溝通、人民優先為核心，希望各部會對自己業務有信心。他呼籲，面對國際國內挑戰要無懼、信心誠懇、用心戒慎 ，期盼520後，行動創新內閣團隊給國人更多安心跟信賴。