傅娟取名女兒歐陽娣娣「不是想生兒子」 《康熙》片段被挖出打臉
傅娟日前帶著3個女兒歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽娣娣上陸綜《是女兒是媽媽》，近日在節目上聊到3個女兒名字的由來，傅娟被問到當時取名歐陽娣娣，是否為了想生男孩？傅娟否認並表示是從大姑歐陽菲菲的建議中，取一個來用，不過有網友挖出她曾上《康熙來了》影片，傅娟曾說：「因為我一開始，一定希望她是男的啊！」
記者薛羽彤／綜合報導
傅娟在《是女兒是媽媽》被問到3個女兒名字的由來，大女兒歐陽妮妮是因為老公歐陽龍很喜歡「妮」這個字；二女兒歐陽娜娜則是在懷孕時，在鄰居家翻康熙大詞典，覺得「娜」這個字配上歐陽很好聽。至於老三歐陽娣娣是意外懷孕，夫妻倆一時摸不著頭緒，直到歐陽菲菲傳真來兩個名字，「媚媚和娣娣」，而傅娟的妹妹叫做傅媚，避免撞名就選了娣娣。
傅娟在《是女兒是媽媽》中還強調「我一定要在這邊聲明，真的不是為了想生弟弟，而取這個名字。」沒想到，有網友挖出她曾在《康熙來了》中片段，傅娟當時懷孕摸著肚子說：「因為我一開始，一定希望她是男的啊，所以每天一直叫她弟弟」，被網友打臉。不過也有人替傅娟緩頰「她意思應該是已經兩個女兒原本想要弟弟，妮妮娜娜也一直叫她弟弟，取名後算命說娣娣比較好，剛好也不用改了，是希望有個男孩，但是女兒也好的意思。」
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