北市再傳疑似虐兒！1童硬腦膜出血　蔣萬安：視為重大兒虐案處理

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姚淑文表示，疑似受虐兒未滿一歲，昨天經過緊急手術後還在康復當中。媒體詢問是否傷勢滿嚴重？姚淑文表示，因為外傷是觀看不出來，有可能是其他外力或受傷造成，都還要再了解，所以啟動檢警早期介入專案。雖然身體上沒有其他外傷呈現，但是任何一個孩子受到傷害，都要盡力去協助，不排除任何可能性。
市議員林怡君質詢時詢問凱凱事件後，北市又發生疑似虐兒案的情況，是誰虐待小朋友？蔣萬安回應表示，昨天傍晚社會局家護中心接獲通報，社會局長向他回報情況後，他馬上指示社會局啟動緊急應變，完成24小時通報，他也指示警察局即可進行調查，並即刻聯絡衛生局長陳彥元，盡力救治兒童。
蔣萬安表示，他也要求社會局即刻啟動檢調早期介入機制，現在檢察官正指揮警方調查，到保母、父母、外祖母家約談，若有監視器即刻查扣。
林怡君詢問有無機制，可預先提防虐兒事件發生？蔣萬安表示，社會局有即刻各項精進作為，這件案子它是疑似，但是還是一樣視為重大兒虐案件處理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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