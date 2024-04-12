台電等4國營事業招新血起薪4.2K！入職5年月薪上看6萬 職缺曝
經濟部4大國營事業再招新血！經濟部今（2024）年將舉辦所屬事業新進職員招考，台電、中油、台糖與台水暫定釋出665名額，起薪約4.1至4.2萬元。甄試簡章預計於6月12日公告，10月13日進行甄試初（筆）試。
記者鄭妤安/台北報導
為因應國營事業人力需求，並傳承核心技術及經驗，經濟部持續徵才，今年招考總名額暫定為665名。本次甄試共有23個類別，其中電機類招考168名為最多，如台電因應穩定供電及邁向電力淨零轉型所需電網電力、儀控、運轉維護等專業人才。
除了電機類別外，企管釋出115個名額為次多，另有人資9名、財會29名、資訊33名、圖書資訊4名、統計資訊3名、政風4名、法務4 名、地政18名、土地開發4名、土木45名、建築8名、機械85名、儀電44名、環工10名、職業安全衛生14名、畜牧獸醫3名、農業8名、化學9名、化工製程39名、地質6名、地球物理3名，號召全台各領域人才加入國營事業行列。
經濟部說明，本屆招考新進職員起薪約4.1萬元至4.2萬元，如有調整，依調整後薪給標準辦理。另如工作表現優異考核成績優良者，預估進用後第5年，月薪最高可上看近6萬元。