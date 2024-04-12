聖安德列斯斷層活動週期已至！研究：加州近期或有規模6以上地震
美國加州中部的聖安德列斯斷層（San Andreas Fault），近日有一項新研究揭露，位於該斷層上的帕克菲爾德（Parkfield）地區，平均大約每22年會發生一次地震，現在距離上次地震已經約20年，因此警告當地可能會在今年內發生較強的地震，規模不排除達到6以上。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，聖安德列斯斷層貫穿美國加州，一路綿延約800英里，而帕克菲爾德小鎮則是世上被研究最深入的地震區之一。該地震帶最近一次地震是2004年的規模6地震，之前則是1983年的6.7、1966年的6和1934年的6.5。有鑑於斷層正接近預計的地震周期，專家推測今年可能發生地震。
來自加州大學柏克萊分校、美國地質調查局（USGS）和義大利羅馬國家地球物理與火山研究所的研究人員，近日發表新研究成果。首席研究員、義大利國家地球物理與火山研究所研究主任馬拉尼尼（Luca Malagnini）向《生活科學》（Live Science）雜誌表示，他認為帕克菲爾德地區的「平靜期」即將結束，因為根據地震波衰減數據，類似於2004年地震前的狀況似乎正在發生，不過下一次的震央可能會出現在不同位置。
然而也有專家持相反意見，認為不該僅憑一些跡象就發出警告，而且帕克菲爾德的位置偏遠，被影響的人員或財產，不應有預測說的那麼嚴重。
報導提到，長期以來，人們一直擔心聖安德列斯斷層沿線將發生一場「大地震」，美國地質調查局先前曾預測，未來30年內，斷層沿線發生規模達6.7的地震機率相對高。