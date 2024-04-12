熊熊談黃子佼攝影展被酸蹭熱度！火大反擊：人性如此邪惡
女星熊熊過去曾擔任黃子佼「春夢‧女神」攝影展主角，大膽裸露與假人親密互動，呈現春夢裡的情境，性感尺度破表，如今黃子佼被揪出利用藝術名義滿足私慾，慘遭輿論撻伐，熊熊被問到兩人合作過程侃侃而談，自認沒有感到不舒服，卻被網友誤會是蹭熱度，讓她忍不住火大反擊，希望大家別在受害者的傷口上撒鹽，「檢討被害人也是一種很可怕的傷害行為，但可惜人性就是如此邪惡！」
記者江芷稜／綜合報導
熊熊當年剛出道，走的是性感路線，黃子佼為拍攝大尺度攝影展，便邀請她一起參與，熊熊遵守說好的約定，只貼胸貼、穿丁字褲入鏡，完全配合攝影要求，身邊也有經紀人陪伴，黃子佼大讚她專業、配合度高，還會主動要求多拍幾張，合作相當順利，黃子佼也自曝「平均5天會有1次春夢」，幻想對象從天后到朋友都有可能。
如今黃子佼性騷擾風波延燒，她受訪時提起過往經歷，自認沒有感到不舒服，卻遭網友酸蹭熱度；對此，熊熊親上火線澄清只是簡單的受訪，對於記者詢問跟黃子佼合作的互動，自己如實以達，沒有要蹭熱度，她向酸民喊話：「檢討被害人，也是一種很可怕的傷害行為，但可惜人性就是如此邪惡！」希望外界不要在受害者的傷口上灑鹽還沾沾自喜，畢竟受害者要承受的真的太多。
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