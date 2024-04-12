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台灣有5418個黃子佼！創意私房「恐怖內幕」曝　觀眾看完毛骨悚然

▲藝人黃子佼近日捲入性侵、購買號稱「台版N號房」違法論壇「創意私房」的偷拍影片風波中。（圖／記者陳明中攝影）
▲藝人黃子佼近日捲入性侵、購買號稱「台版N號房」違法論壇「創意私房」的偷拍影片風波中。（圖／記者陳明中攝影）

記者張嘉哲/綜合報導

藝人黃子佼近日捲入性侵、購買號稱「台版N號房」違法論壇「創意私房」的偷拍影片風波中，其中檢警在調查過程，還發現黃子佼購買的這些影片當中，有7部關於未成年少女的偷拍片段，引起社會議論撻伐，要他永遠離開演藝圈，甚至許多藝人都出面抵制他，將不再參與跟他有關係的任何活動。然而，事件爆發後，也引來大家好奇，這個「創意私房」論壇到底是什麼，YouTuber「異色檔案」DK就拍片揭開這恐怖的內幕，影片讓觀眾感到毛骨悚然。

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YouTuber「異色檔案」DK近日上傳最新影片「5418個黃子佼，打造最糟糕的論壇，背後是如何運作的」影片中從創意私房論壇的運作模式、付費方式以及網站內容的架構都非常詳細的介紹，影片僅上傳2天就獲得將近98萬人觀看，還有不少人抖內謝謝DK整理相關資訊，警戒這個違法網站有多可怕，連網紅阿滴也現身抖內回應「謝謝DK製作這支影片」，而更多的觀眾則是看完紛紛直言：「真的超可怕....」。

▲YouTuber異色檔案DK拍片介紹創意私房論壇，以及分析黃子佼事件，獲得觀眾廣大迴響。（圖/異色檔案YT）
▲YouTuber異色檔案DK拍片介紹創意私房論壇，以及分析黃子佼事件，獲得觀眾廣大迴響。（圖/異色檔案YT）
創意私房經營者「躲在背後身分不明」！4種不倫影片賣會員

DK透露，創意私房論壇的背後經營者是一位叫「老馬」成年人，但是他的真實姓名、年齡跟身分至今沒人知曉，他在2012年成立這個網站，為了躲避警方追查，他在美國申請網路空間，專門販售四種不倫的影片給會員，以賺取利潤。販售的影片包括「隱密拍售不應該露出的部位」、「隱密拍攝睡覺的影片」、「同意拍攝但沒有同意外流的影像」以及「小朋友非常不應該出現在這世界上的影響」。

創意私房論壇經營者「老馬」強調，影片都是真實內容，而加入會員的人也都知曉這些影片都是出於非自願的偷拍、外流影片，整個論壇架構就是建立在滿滿的惡意上，以物化女性、仇女為出發點，並且從中去賺取大量金錢。

▲創意私房論壇專門販售四種影片，都是偷拍影片、未經同意外流的影片，以謀取龐大的金錢利益。（圖/異色檔案YT）
▲創意私房論壇專門販售四種影片，都是偷拍影片、未經同意外流的影片，以謀取龐大的金錢利益。（圖/異色檔案YT）
創意私房「影片受害者」個資被全公開！加入會員還有分等級

DK提到，創意私房可怕的地方在於，這些在影片當中被偷拍的受害者，竟然是大家可以平常追蹤到的人，論壇上面的帖子會寫出女子的真實姓名、社群帳號甚至是工作地點、生活照等等，也就是說，購買影片的會員還可以聯繫到該名受害者，讓DK忍不住痛批「這真的極其噁心....很多人說創意私房是台版N號房，但我認為這比韓國N號房還要來的嚴重百倍」。

說到創意私房的運作模式，即是要先繳交1800元人民幣（約台幣8019元）才可以加入會員，經營者「老馬」為了鼓勵會員儲值消費，只要消費滿8000元人民幣進階成為3級會員，消費滿25000元人民幣進階成4級會員，甚至還有推出「實名制會員」，需要額外再繳交15000元人民幣（約台幣66825元），並且上傳身分証件，就可以解鎖更多隱密的影片，而且名額只有80人，只要超過3個月沒有消費就會被踢除會員資格。而黃子佼被爆出是「論壇高級會員」，讓許多觀眾都不寒而慄。

▲創意私房的會員階級制度一共分為二階、三階、四階以及實名制會員，按照不同的消費力來劃分會員等級。（圖/異色檔案YT）
▲創意私房的會員階級制度一共分為二階、三階、四階以及實名制會員，按照不同的消費力來劃分會員等級。（圖/異色檔案YT）
會員買偷拍影片「有專屬浮水印」！違規者直接公開處刑

創意私房論壇販售影片之後，經營者老馬會在影片印上專屬的浮水印，這其實是為了「防止影片外流」，以維持創意私房獨特的資料來源性，以及避免外流遭到警方追查，出發點都是為了經營網站，當影片只要外流出去後，老馬就可以馬上知道是哪個會員流出，並且立刻開除他的會員資格。

然而過去有網友在黃子佼事件爆發後，好奇到創意私房論壇查看，發現整個網站上「嚴格控管比國家司法規則還要直接和果斷」，只要會員違反網站規則就會直接遭到「公開處刑」，不僅個人的ID、等級、照片、臉書資訊都會被公開，還會被踢出會員資格，讓網友大嘆：「難怪養出這麼多死忠犯罪鏈」。

▲創意私房的制度非常嚴格，一但被抓到違規就會被「公開處刑」，並且踢除會員資格。（圖/Dcard）
▲創意私房的制度非常嚴格，一但被抓到違規就會被「公開處刑」，並且踢除會員資格。（圖/Dcard）
自售型影片在創意私房謀取金錢！老師、警察形象大崩壞 

然而創意私房論壇還不只有網站經營者能販售影片，就連會員本身也可以賣影片賺錢，只要將想販售的影片給管理者審核通過，就能夠上架賣給其他會員，因此讓許多會員動了歹念，偷拍許多不倫影片放上網站去販售，進而謀取金錢。

根據檢警調查，創意私房論壇的許多自售者，都是在社會上擁有「正面形象」的人，像是警察、退休法官兒子甚至是國小老師都有，而在論壇上販售的影片當中，除了有日常大家常看到網紅、名人之外，還有許多未滿10歲的小朋友，其經營的手法以及內部的細節令人髮指。

▲黃子佼以2萬多個字交代過去1個月的心路歷程。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃子佼捲入性侵、購買非法論壇偷拍影片，演藝圈事業就此劃下句點。（圖／記者葉政勳攝）
DK在影片最後語重心長的說「千萬不要成為『黃子佼們』，台灣不是只有一個黃子佼，而是有5418個黃子佼，因為有黃子佼們的癖好，才會有這種網站讓他們購買，才會有人引誘孩童在鏡頭前做出不好的事，才會有人在公廁擺放隱藏式攝影機，有需求就有供給，這些人都是共犯結構的一份子」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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