台灣有5418個黃子佼！創意私房「恐怖內幕」曝　觀眾看完毛骨悚然

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創意私房經營者「躲在背後身分不明」！4種不倫影片賣會員
DK透露，創意私房論壇的背後經營者是一位叫「老馬」成年人，但是他的真實姓名、年齡跟身分至今沒人知曉，他在2012年成立這個網站，為了躲避警方追查，他在美國申請網路空間，專門販售四種不倫的影片給會員，以賺取利潤。販售的影片包括「隱密拍售不應該露出的部位」、「隱密拍攝睡覺的影片」、「同意拍攝但沒有同意外流的影像」以及「小朋友非常不應該出現在這世界上的影響」。
創意私房論壇經營者「老馬」強調，影片都是真實內容，而加入會員的人也都知曉這些影片都是出於非自願的偷拍、外流影片，整個論壇架構就是建立在滿滿的惡意上，以物化女性、仇女為出發點，並且從中去賺取大量金錢。
創意私房「影片受害者」個資被全公開！加入會員還有分等級
DK提到，創意私房可怕的地方在於，這些在影片當中被偷拍的受害者，竟然是大家可以平常追蹤到的人，論壇上面的帖子會寫出女子的真實姓名、社群帳號甚至是工作地點、生活照等等，也就是說，購買影片的會員還可以聯繫到該名受害者，讓DK忍不住痛批「這真的極其噁心....很多人說創意私房是台版N號房，但我認為這比韓國N號房還要來的嚴重百倍」。
說到創意私房的運作模式，即是要先繳交1800元人民幣（約台幣8019元）才可以加入會員，經營者「老馬」為了鼓勵會員儲值消費，只要消費滿8000元人民幣進階成為3級會員，消費滿25000元人民幣進階成4級會員，甚至還有推出「實名制會員」，需要額外再繳交15000元人民幣（約台幣66825元），並且上傳身分証件，就可以解鎖更多隱密的影片，而且名額只有80人，只要超過3個月沒有消費就會被踢除會員資格。而黃子佼被爆出是「論壇高級會員」，讓許多觀眾都不寒而慄。
會員買偷拍影片「有專屬浮水印」！違規者直接公開處刑
創意私房論壇販售影片之後，經營者老馬會在影片印上專屬的浮水印，這其實是為了「防止影片外流」，以維持創意私房獨特的資料來源性，以及避免外流遭到警方追查，出發點都是為了經營網站，當影片只要外流出去後，老馬就可以馬上知道是哪個會員流出，並且立刻開除他的會員資格。
然而過去有網友在黃子佼事件爆發後，好奇到創意私房論壇查看，發現整個網站上「嚴格控管比國家司法規則還要直接和果斷」，只要會員違反網站規則就會直接遭到「公開處刑」，不僅個人的ID、等級、照片、臉書資訊都會被公開，還會被踢出會員資格，讓網友大嘆：「難怪養出這麼多死忠犯罪鏈」。
自售型影片在創意私房謀取金錢！老師、警察形象大崩壞
然而創意私房論壇還不只有網站經營者能販售影片，就連會員本身也可以賣影片賺錢，只要將想販售的影片給管理者審核通過，就能夠上架賣給其他會員，因此讓許多會員動了歹念，偷拍許多不倫影片放上網站去販售，進而謀取金錢。
根據檢警調查，創意私房論壇的許多自售者，都是在社會上擁有「正面形象」的人，像是警察、退休法官兒子甚至是國小老師都有，而在論壇上販售的影片當中，除了有日常大家常看到網紅、名人之外，還有許多未滿10歲的小朋友，其經營的手法以及內部的細節令人髮指。
DK在影片最後語重心長的說「千萬不要成為『黃子佼們』，台灣不是只有一個黃子佼，而是有5418個黃子佼，因為有黃子佼們的癖好，才會有這種網站讓他們購買，才會有人引誘孩童在鏡頭前做出不好的事，才會有人在公廁擺放隱藏式攝影機，有需求就有供給，這些人都是共犯結構的一份子」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110