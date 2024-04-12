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一隻白鼬竟讓紐西蘭砸千萬花8個月獵捕　政府要員：一場巨大勝利

▲紐西蘭政府在離島獵捕白鼬花費了8個月，加上近千萬元，才成功抓到。示意圖。（圖／翻攝自紐西蘭環境部Department of Conservation YouTube）
▲紐西蘭政府在離島獵捕白鼬花費了8個月，加上近千萬元，才成功抓到。示意圖。（圖／翻攝自紐西蘭環境部Department of Conservation YouTube）

國際中心顏得智／綜合報導

紐西蘭地緣遠離全球各大陸區域，有豐富的野生動物生態資源，亦有部分瀕臨絕種生物在周遭小島上。然而，在2022年8月，紐西蘭南島西南角的查爾基島 (Chalky Island) 上，發現了堪稱瀕危動物天敵的外來種「白鼬」，於是展開了一場長達8個月，耗費近千萬元的獵捕行動。

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根據《CNN》報導，紐西蘭查爾基島上，隱藏許多古老物種，其中，世界上唯一不會飛的鸚鵡「鴞鸚鵡」，也在該處，目前數量相當稀少，可能只剩不到250隻。

然而，自2022年8月，島上的生物保育工作者發現了一隻雄性「白鼬」，一種原產於歐亞大陸和北美，以捕食各種動物和鳥類的哺乳動物。保育工作者知道他們必須採取行動，來拯救脆弱的生態系統。

紐西蘭環境保護部也發動重大動物安全保護措施，動用了誘捕專家、警犬、跟蹤攝影機、直升機和船隻，歷時8個月才最終誘捕並殺死了這一隻白鼬。

紐西蘭環境部事件控制專員蒂爾 (Rebecca Teele)形容，「這是一個巨大的勝利，但我們現在還不能把腳從踏板上鬆開」，強調仍要進一切努力保護生活在島上的脆弱物種。

值得注意的是，紐西蘭環境部特別委員會在上個月的年度審查報告中，揭露了自發動這項動物安全保護措施的費用，為了捕捉這一隻白鼬，竟花費了近50萬紐西蘭元(約台幣1000萬元)。

這筆龐大金額引來紐西蘭民眾在X等社群平台上的質疑，納悶地表示，「我完全支持保護瀕臨滅絕的動物，但這筆錢簡直見鬼了」，立場偏右翼的組織也大酸，「我們難道是用導彈來消滅牠?」

然而，紐西蘭南島官員表示，「不採取行動的代價會更高，對我們的鴞鸚鵡族群可能造成毀滅性影響」，仍極力為這場行動來辯護。

據紐西蘭政府統計，外來種每年可殺死紐西蘭約2500萬隻當地鳥類，其中約4000種本地物種受到威脅或面臨滅絕的風險。

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