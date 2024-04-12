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NBA／灰狼打季後賽好消息！美媒：主力Karl-Anthony Towns將復出

灰狼Karl-Anthony Towns即將回歸打季後賽。（圖／美聯社／達志影像）
灰狼Karl-Anthony Towns即將回歸打季後賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

日前NBA明尼蘇達灰狼當家大前鋒Karl-Anthony Towns，因左膝半月板撕裂接受手術無限期缺陣，在今（12）日根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露：「Karl-Anthony Towns將在明（13）日對陣亞特蘭大老鷹的比賽中復出。」

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記者「沃神」Adrian Wojnarowski表示，「4週前Karl-Anthony Towns接受手術，傷勢在近期的修養有好轉，已經在週二（9日）進行5對5的籃球訓練，將在明（13）日的比賽正式被升級為出戰成疑，」

目前灰狼以戰績55勝、25敗排名西區第3，與龍頭丹佛金塊僅有1場勝差，但由於灰狼例行賽僅剩兩場比賽，若要衝上龍頭還得金塊輸球才有機會，Karl-Anthony Towns選擇在明（13）日復出，恐是為了找回比賽感覺為季後賽做準備。

本季灰狼雙塔Karl-Anthony Towns與Rudy Gobert可說是磨合十分成功，Karl-Anthony Towns更是打出生涯年，平均每場有22.1分、8.4顆籃板、3助攻的表現，投籃命中率為50.6％，三分球命中率42.3％是生涯單季最佳。

灰狼Karl-Anthony Towns即將回歸打季後賽，整隊打出自信。（圖／美聯社／達志影像）
灰狼Karl-Anthony Towns即將回歸打季後賽，整隊打出自信。（圖／美聯社／達志影像）
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