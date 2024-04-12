AI推一把！產業趨勢活水挹注　定期定額半導體ETF掌握科技商機

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張圭慧指出，觀察國發會的景氣對策信號，今年1月起，台灣景氣燈號轉為象徵「景氣穩定」的綠燈，且受惠於AI等新興科技應用擴增，帶動出口轉向紅燈下，2月燈號也續呈綠燈，國內景氣復甦訊號確立。
根據CMoney統計歷年景氣燈號為綠燈期間，2013年12月至2015年2月半導體類報酬指數平均報酬39.7%，優於加權報酬指數的15.2%，2016年7月至2018年8月、2019年11月至2020年11月半導體類報酬指數分別來到51.7%、60%，也勝過加權報酬指數的34.8%、23.7%，顯見過往3次景氣燈號呈「綠燈」時期，半導體類報酬指數相較大盤指數均有亮眼表現，且平均報酬更達50%以上。
展望後市，張圭慧認為，台股新一波重量級法說會陸續登場，市場普遍預期在終端需求增溫下，將會釋出正向的展望訊號，尤以半導體類股及相關供應鏈業績更加明朗化，預期將會帶動相關族群股價新一波多頭走勢，且6月將迎來以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」主軸的台北國際電腦展（COMPUTEX），英特爾、超微、高通等執行長均會齊聚一堂開講AI主題，AI概念股將再度引起市場關注，半導體ETF未來熱鬧可期。
整體來看，張圭慧對台灣半導體產業長期趨勢仍持正向看待，建議投資人可透過定期定額的方式，布局具完整半導體供應鏈之半導體ETF，不僅能瞄準創新科技商機的產業，同時亦有機會共享半導體企業的營運成果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。