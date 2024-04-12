美元太強了！日圓貶破153　新台幣重貶1.91角收32.211元

AI推一把！產業趨勢活水挹注　定期定額半導體ETF掌握科技商機

▲中國信託投信表示，AI掀起新一波投資熱潮中，半導體產業已是全球市場的焦點，相關供應鏈躍身盤面投資主流，建議投資人透過定期定額半導體ETF，搭上半導體景氣長期復甦列車。（圖／NOWnews資料照片）
▲中國信託投信表示，AI掀起新一波投資熱潮中，半導體產業已是全球市場的焦點，相關供應鏈躍身盤面投資主流，建議投資人透過定期定額半導體ETF，搭上半導體景氣長期復甦列車。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

繼在美國增設第3座晶圓廠獲66億美元補助，台積電最新公布3月營收創同期新高，2024年首季史上最旺，相關供應鏈如活水挹注，拉抬半導體ETF近期表現。中國信託投信表示，AI掀起新一波投資熱潮中，半導體產業已是全球市場的焦點，相關供應鏈躍身盤面投資主流，建議投資人透過定期定額半導體ETF，搭上半導體景氣長期復甦列車。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，隨智慧型手機和PC的修正告一段落、⽣成AI切入個人裝置下，市場對晶片需求迅速攀升，使終端市場回溫，半導體產業再度開啟上行週期，而台灣擁有半導體上、中、下游產業鏈具代表性企業，預期台灣半導體產業受惠程度高，適合長期參與投資。

張圭慧指出，觀察國發會的景氣對策信號，今年1月起，台灣景氣燈號轉為象徵「景氣穩定」的綠燈，且受惠於AI等新興科技應用擴增，帶動出口轉向紅燈下，2月燈號也續呈綠燈，國內景氣復甦訊號確立。

根據CMoney統計歷年景氣燈號為綠燈期間，2013年12月至2015年2月半導體類報酬指數平均報酬39.7%，優於加權報酬指數的15.2%，2016年7月至2018年8月、2019年11月至2020年11月半導體類報酬指數分別來到51.7%、60%，也勝過加權報酬指數的34.8%、23.7%，顯見過往3次景氣燈號呈「綠燈」時期，半導體類報酬指數相較大盤指數均有亮眼表現，且平均報酬更達50%以上。

展望後市，張圭慧認為，台股新一波重量級法說會陸續登場，市場普遍預期在終端需求增溫下，將會釋出正向的展望訊號，尤以半導體類股及相關供應鏈業績更加明朗化，預期將會帶動相關族群股價新一波多頭走勢，且6月將迎來以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」主軸的台北國際電腦展（COMPUTEX），英特爾、超微、高通等執行長均會齊聚一堂開講AI主題，AI概念股將再度引起市場關注，半導體ETF未來熱鬧可期。

整體來看，張圭慧對台灣半導體產業長期趨勢仍持正向看待，建議投資人可透過定期定額的方式，布局具完整半導體供應鏈之半導體ETF，不僅能瞄準創新科技商機的產業，同時亦有機會共享半導體企業的營運成果。

▲歷年景氣燈號為綠燈期間主要指數表現（資料來源：CMoney、業者整理）
▲歷年景氣燈號為綠燈期間主要指數表現（資料來源：CMoney、業者整理）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

GTC大會／輝達助攻半導體ETF投資熱　掌握上游供應商先受惠商機

台積電設備股228前回檔還有戲？掌握布局上游半導體ETF好時機

台股ETF投資人叩關800萬　72%選擇高股息！存股優勢超吸金

18檔台股ETF收新高、284萬受益人笑開懷　ESG與半導體成2大趨勢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞