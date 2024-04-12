30歲朴寶藍驟逝！曾熱戀大7歲徐仁國 一通電話男方就到身邊
南韓女歌手朴寶藍因演唱《請回答1988》主題曲〈惠化洞〉走紅，先前才推出新歌，沒想到昨（11）日驚傳離世消息，得年30歲。過去朴寶藍曾和演員徐仁國有段情，然而兩人公開戀情才短短半年就告吹。
記者吳昕蓓／綜合報導
徐仁國和朴寶藍都曾參加過選秀節目《Super Star》，他在2017年透過經紀公司大方認愛，坦言相差7歲的兩人已經低調交往1年6個月，據韓媒報導，他們當時約會還會刻意錯開，從不同地點到「秘密基地」相見，不會直接走在一起，愛得相當低調。
朴寶藍的父親早在2010年過世，之後便和母親相依為命，然而2017年10月她的母親也病逝，這對朴寶藍來說十分悲傷無助，當時徐仁國不離不棄陪伴在她身邊，只要一通電話，徐仁國就會馬上接起，甚至是趕到朴寶藍身邊，兩人的感情令人動容，也獲得外界祝福。
然而這段戀情在公開半年後就告吹，當時徐仁國公司發布聲明，由於兩人聚少離多，最後選擇分手，讓不少粉絲感到遺憾。事實上，朴寶藍11日晚間在朋友家喝酒，9點55分左右被發現暈倒在廁所，緊急送醫急救，還是於11點17分不幸離世，對此，朴寶藍所屬經紀公司XANADU Entertainment也證實死訊，之後將會再進行屍檢，進一步調查死因。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道