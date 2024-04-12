特企／舒潔推出耐高溫、食安級廚房紙巾　居家自煮更安心

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廚房紙巾是一般居家廚房常見的料理清潔幫手，除了一般人熟知的清潔擦拭功能外，不少民眾在料理時，也習慣以廚紙直接接觸食品，例如使用廚紙煎炸食品後將廚紙墊在食物下吸油等等，不過食安專家提醒，一般廚紙為了提升強韌特性，往往在製程中添加濕強劑等化學原料，一旦暴露在高溫環境之下，可能導致潛在健康危機！舒潔品牌近日即邀請粉絲數眾多的專業醫生創作者蒼藍鴿拍攝影片，宣導如何正確挑選可耐高溫、安全放心的廚房紙巾。蒼藍鴿醫師表示廚房紙巾在生產過程添加的濕強劑，若接觸高溫可能產生變質風險，進而溶出有害物質影響家人健康，他強調，謹慎選擇通過國際認證的廚房紙巾，才能在料理時守護家人健康。
舒潔食安級廚房紙巾為全家人食在安心把關，祭出包括德國LFGB耐高溫測試、HACCP國際食品安全操作規範驗證、美國FDA食品材料接觸測試、台灣食藥署食品器具容器包裝衛生標準、台灣CNS國家標準、原紙經380度高溫殺菌等六大安心把關；此外清潔功能也一把罩，採用獨家高速鎖水壓花設計，可瞬間快速吸收油水，達到霸王級吸收力；材質如抹布般強韌耐用，乾擦濕擦皆強韌不易破，濕擦更可帶走99%髒污！
『舒潔食安級耐用廚房紙巾』已陸續於全聯、家樂福、大潤發、愛買、PChome、momo、蝦皮購物、小北百貨等各大實體通路及電商賣場上架，慶祝新品上市，各大通路紛紛祭出「單件新品嘗鮮價」、「2串優惠價」等超優惠促銷方案，期待安心居家健康料理的「居家健康煮食族群」，不妨趁勢搶屯一波。