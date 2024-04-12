特企／增員好給力！全球人壽舉辦組織發展營　打造招募推手的舞台

特企／舒潔推出耐高溫、食安級廚房紙巾　居家自煮更安心

▲舒潔推出第一款耐高溫、食安級廚房紙巾，通過歐盟最嚴謹食品接觸材料測試 高標拉起「食安」防線！（圖／品牌提供）
▲舒潔推出第一款耐高溫、食安級廚房紙巾，通過歐盟最嚴謹食品接觸材料測試 高標拉起「食安」防線！（圖／品牌提供）

本報訊

近來連環爆出一連串食安新聞事件，若干知名餐廳也接連傳出民眾用餐後疑似中毒不適案例，引發外食族恐慌，不少民眾紛紛考慮增加居家自煮頻率以降低外食風險！考量民眾居家自煮時習慣以廚紙直接接觸高溫料理食物，過程中潛藏變質或可能溶出有害物質危機，持續為全家人健康把關的家用紙品領導品牌舒潔，高規格宣布推出第一款通過國際最嚴謹德國LFGB食品接觸材料檢測、可耐高溫的『舒潔食安級耐用廚房紙巾』，以最高標準為民眾與家人的食安把關。

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為協助民眾降低生活中各種食安危機並提升居家料理健康安心概念，國民品牌舒潔最新推第一款通過耐高溫檢測的『舒潔食安級耐用廚房紙巾』，除了延續舒潔廚房紙巾一貫堅持的最高食安標準—符合HACCP國際食品安全操作規範驗證、通過美國FDA食品接觸材料測試等雙重國際食安級把關，確保可安心接觸食物之外，更率先通過目前國際公認最嚴謹的德國LFGB食品接觸材料高溫溶出測試，經實驗證明舒潔食安級廚紙即便接觸高溫環境也未溶出對人體有害的物質，是居家料理用餐的最佳廚房神隊友！

廚房紙巾是一般居家廚房常見的料理清潔幫手，除了一般人熟知的清潔擦拭功能外，不少民眾在料理時，也習慣以廚紙直接接觸食品，例如使用廚紙煎炸食品後將廚紙墊在食物下吸油等等，不過食安專家提醒，一般廚紙為了提升強韌特性，往往在製程中添加濕強劑等化學原料，一旦暴露在高溫環境之下，可能導致潛在健康危機！舒潔品牌近日即邀請粉絲數眾多的專業醫生創作者蒼藍鴿拍攝影片，宣導如何正確挑選可耐高溫、安全放心的廚房紙巾。蒼藍鴿醫師表示廚房紙巾在生產過程添加的濕強劑，若接觸高溫可能產生變質風險，進而溶出有害物質影響家人健康，他強調，謹慎選擇通過國際認證的廚房紙巾，才能在料理時守護家人健康。

舒潔食安級廚房紙巾為全家人食在安心把關，祭出包括德國LFGB耐高溫測試、HACCP國際食品安全操作規範驗證、美國FDA食品材料接觸測試、台灣食藥署食品器具容器包裝衛生標準、台灣CNS國家標準、原紙經380度高溫殺菌等六大安心把關；此外清潔功能也一把罩，採用獨家高速鎖水壓花設計，可瞬間快速吸收油水，達到霸王級吸收力；材質如抹布般強韌耐用，乾擦濕擦皆強韌不易破，濕擦更可帶走99%髒污！

『舒潔食安級耐用廚房紙巾』已陸續於全聯、家樂福、大潤發、愛買、PChome、momo、蝦皮購物、小北百貨等各大實體通路及電商賣場上架，慶祝新品上市，各大通路紛紛祭出「單件新品嘗鮮價」、「2串優惠價」等超優惠促銷方案，期待安心居家健康料理的「居家健康煮食族群」，不妨趁勢搶屯一波。

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