黃子佼眾叛親離！LuLu挨轟「退回愛馬仕包」　陳明珠忍痛切割恩師

黃子佼眾叛親離被切割！夏靖庭認「個人選擇」：不必打落水狗

▲夏靖庭認為藝人是否與黃子佼合作是個人選擇，不必一窩蜂打落水狗。（圖／夏靖庭FB）
▲夏靖庭認為藝人是否與黃子佼合作是個人選擇，不必一窩蜂打落水狗。（圖／夏靖庭FB）

記者江芷稜／綜合報導

黃子佼涉及性騷擾事件，成了演藝圈無法迴避的話題，人脈廣泛的他成了眾星切割的對象，包括徒弟LuLu（黃路梓茵）、陳明珠都發表聲明劃清界線，過去曾因吸毒入獄重新復出的夏靖庭被問到此事，認為每個人想法不同，「要不要跟他一起工作是你個人決定，把這些事情分清楚，不用一窩蜂打落水狗。」

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▲黃子佼（左五）在演藝圈組了「黃氏宗親會」，經常一起聚餐。（圖／黃子佼FB）
▲黃子佼（左五）在演藝圈人脈很廣，如今遭到眾人切割。（圖／黃子佼FB）
夏靖庭過去曾因吸毒、持有槍械等違法案件兩度入獄，下定決心改過後，憑藉實力派演技拿下金鐘獎迷你劇視帝，儘管每次演藝圈內爆發吸毒事件，他的名字就會被提起，夏靖庭並不避諱，調侃自己就是有黑歷史，也相信只要人願意改變，都可以用毅力改變別人的看法。

他最近參演客家電視電影《唱歌給你聽》，和黃采儀、張甯等人接受訪問，聽聞許多人不願和黃子佼合作，夏靖庭認為應該從兩個層面來看，若以司法層面來看，黃子佼犯法就該受到懲罰，另以商業層面來看，如果廠商覺得有商機想找他，旁人也管不了，這兩個層面劃分清楚即可，不必一窩蜂打落水狗。

▲夏靖庭最近被Joeman、蕾菈拖累黑歷史出土，說出當時心聲「對人生沒期待一直吸毒」。（圖／公視）
▲夏靖庭每次只要有演藝圈人士吸毒就會被提起，自己也坦言一堆黑歷史。（圖／公視）
夏靖庭有兩個年幼的孩子，為杜絕性騷擾案件，他平時會教育兒子保護自己，身體不能隨意給別人碰，別人給糖也不能吃，包括臉、下體、大腿內側都是不能碰的部位。儘管戲約不斷，夏靖庭只要收工就會馬上回家照顧小孩，善盡爸爸的責任。

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