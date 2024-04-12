黃子佼眾叛親離被切割！夏靖庭認「個人選擇」：不必打落水狗

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他最近參演客家電視電影《唱歌給你聽》，和黃采儀、張甯等人接受訪問，聽聞許多人不願和黃子佼合作，夏靖庭認為應該從兩個層面來看，若以司法層面來看，黃子佼犯法就該受到懲罰，另以商業層面來看，如果廠商覺得有商機想找他，旁人也管不了，這兩個層面劃分清楚即可，不必一窩蜂打落水狗。
夏靖庭有兩個年幼的孩子，為杜絕性騷擾案件，他平時會教育兒子保護自己，身體不能隨意給別人碰，別人給糖也不能吃，包括臉、下體、大腿內側都是不能碰的部位。儘管戲約不斷，夏靖庭只要收工就會馬上回家照顧小孩，善盡爸爸的責任。
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