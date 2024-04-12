立院表決大戰！綠1勝、藍2勝 韓國瑜首次參與投票助攻國民黨險勝
民進黨團日前在立法院會無預警發動變更議程，否決3名國民黨立委及民眾黨團所提的預算復議案，遭國民黨痛批「趁人之危、毫無人性」。立法院今（12）日再開院會，國民黨甲級動員備戰，要讓預算案順利付委，與綠營硬碰硬表決。不過即使藍營即使甲動，出席率仍不佳，最後是靠韓國瑜裁示，才讓藍營表決贏了。
記者何哲欣／台北報導
今天院會討論事項總共3案，但第一案表決，藍綠平手，重付表決後，綠竟險勝一票，讓不少國民黨立委臉都綠了，民進黨立委則士氣大振。藍營緊急打電話找人，接著第二案投票，藍綠則都平手，重付表決後仍平手，由韓國瑜裁示，投下最關鍵的反對票。第三案也是同樣狀況，藍綠先平手，重付表決後仍平手，韓國瑜裁示反對。
特別的是，今天的民眾黨立委都未參與投票。而連不列入甲動的副院長江啟臣，今天也出席投票。韓國瑜主持會議時，台下的綠委不斷高喊院長要議事中立，藍委則喊，依規定行使職權。
最後表決結果，綠1勝、藍2勝，韓國瑜宣布院會休息。今天院會出席人數都是94人，表決時幾乎都是47票，各少了4到5票。休息後，民進黨王美惠相當不滿，高聲喊民進黨要輸也要輸得好看，民進黨要甲動卻沒人來，自己要檢討。