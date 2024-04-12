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漢來美食4品牌將進駐大巨蛋　有溜溜酸菜魚與「這家」人氣吃到飽

▲漢來美食旗下的溜溜酸菜魚，今日第四家分店於SOGO中壢正式開幕，並傳出也將有新分店進駐台北大巨蛋。（圖／漢來美食提供）
▲漢來美食旗下的溜溜酸菜魚，今日第四家分店於SOGO中壢正式開幕，並傳出也將有新分店進駐台北大巨蛋。（圖／漢來美食提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北大巨蛋成功掀起中華職棒話題之外，號稱全台北最大賣場的「SOGO CITY大巨蛋」也同樣令人期待，預計將於今年開始試營運，裡頭餐廳同樣備受矚目，漢來美食旗下確認將有4個品牌進駐，除了有去年靠3家分店創下年營收9千萬的「溜溜酸菜魚」之外，也將有一個吃到飽品牌，且最有可能是「島語自助餐廳」。

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與SOGO百貨多年來長期有合作的漢來美食，旗下多個餐飲品牌都有進駐全台的SOGO，其中溜溜酸菜魚創始店就是在高雄SOGO百貨，去年溜溜酸菜魚更是創下3家分店年營收9千萬得好業績，緊接著今年4月又開設溜溜酸菜魚中壢店，同樣選在中壢的SOGO百貨8樓，今天正式開幕，還打出全面5折優惠，午餐、晚餐各限量前50組。

而目前也傳出「SOGO CITY大巨蛋」將有漢來美食旗下4個品牌進駐，業績亮眼的溜溜酸菜魚也在其中。另外，4個品牌中也確定將會有一家吃到飽餐廳品牌。

▲大巨蛋內的SOGO CITY大巨蛋進度下民眾相當關心，目前傳出漢來美食將有4個品牌進駐。（圖／資料照，北市觀傳局提供）
▲大巨蛋內的SOGO CITY大巨蛋進度讓民眾相當關心，目前傳出漢來美食將有4個品牌進駐。（圖／資料照，北市觀傳局提供）
事實上，漢來美食旗下有共計7間分店的「漢來海港自助餐廳」，與去年剛創立的「島語自助餐廳」兩大吃到飽品牌，而漢來海港在台北則有敦化店與天母店，其中敦化店位在台北敦化SOGO6樓，據傳已經有36年歷史的SOGO敦南大樓未來可能即將面臨都更問題，尤其日前4月3日強震時還引發大樓牆壁剝落、玻璃震碎，而漢來海港敦化店內同樣也於當日受到地震影響而暫停營業一天，也因此漢來海港敦化店也可能將在不久的將來面臨熄燈。

▲漢來海港自助餐廳是國內人氣吃到飽餐廳，全台共有7家分店，此為漢來海港敦化店。（圖／記者葉盛耀攝）
▲漢來海港自助餐廳是國內人氣吃到飽餐廳，全台共有7家分店，此為漢來海港敦化店中午用餐人潮盛況。（圖／記者葉盛耀攝）
因此預計明年開幕的「SOGO CITY大巨蛋」，確定會有漢來美食旗下一間吃到飽餐廳品牌進駐，據可靠消息指出，SOGO最屬意是「島語自助餐廳」而非「漢來海港」，而漢來美食雖未直接證實此消息，但是以經營角度來看，更精緻且較高價位的新品牌的確較有可能出線。

「島語」號稱是「漢來海港自助餐廳」的升級版，去年於台北漢來大飯店內2樓開幕，至今與漢來海港一樣、兩品牌都是一位難求的人氣吃到飽餐廳，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，且每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，亮點是吃得到鱈場蟹、松葉蟹、溫生蠔等高檔海鮮。假日晚餐時段，還加贈半隻的烤活龍蝦，餐價最低為假日下午餐與平日午餐1490元＋10%，最高為假日晚餐2090元＋10%。

▲漢來美食旗下將有一間吃到飽餐廳進駐大巨蛋，其中最有可能是去年剛創立的新品牌「島語」。（圖／台北漢來大飯店提供）
▲漢來美食旗下將有一間吃到飽餐廳進駐大巨蛋，其中最有可能是去年剛創立的新品牌「島語」。（圖／台北漢來大飯店提供）
至於SOGO大巨蛋商城計畫，目前消息為第一期D區將在今年5月率先登場，預計開出14家餐廳，業者宣布，將會有多家全台首家、全台北首家的餐飲品牌，且有營業至凌晨和24小時的店家，充分運用東區的「夜經濟生活圈」。今年8月則預計開幕C區地下街商場，且喊話成為「全台最美地下街」，影城則要等明年5月進駐、8月開主商場零售B區。

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