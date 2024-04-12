漢來美食4品牌將進駐大巨蛋　有溜溜酸菜魚與「這家」人氣吃到飽

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而目前也傳出「SOGO CITY大巨蛋」將有漢來美食旗下4個品牌進駐，業績亮眼的溜溜酸菜魚也在其中。另外，4個品牌中也確定將會有一家吃到飽餐廳品牌。
事實上，漢來美食旗下有共計7間分店的「漢來海港自助餐廳」，與去年剛創立的「島語自助餐廳」兩大吃到飽品牌，而漢來海港在台北則有敦化店與天母店，其中敦化店位在台北敦化SOGO6樓，據傳已經有36年歷史的SOGO敦南大樓未來可能即將面臨都更問題，尤其日前4月3日強震時還引發大樓牆壁剝落、玻璃震碎，而漢來海港敦化店內同樣也於當日受到地震影響而暫停營業一天，也因此漢來海港敦化店也可能將在不久的將來面臨熄燈。
因此預計明年開幕的「SOGO CITY大巨蛋」，確定會有漢來美食旗下一間吃到飽餐廳品牌進駐，據可靠消息指出，SOGO最屬意是「島語自助餐廳」而非「漢來海港」，而漢來美食雖未直接證實此消息，但是以經營角度來看，更精緻且較高價位的新品牌的確較有可能出線。
「島語」號稱是「漢來海港自助餐廳」的升級版，去年於台北漢來大飯店內2樓開幕，至今與漢來海港一樣、兩品牌都是一位難求的人氣吃到飽餐廳，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，且每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，亮點是吃得到鱈場蟹、松葉蟹、溫生蠔等高檔海鮮。假日晚餐時段，還加贈半隻的烤活龍蝦，餐價最低為假日下午餐與平日午餐1490元＋10%，最高為假日晚餐2090元＋10%。
至於SOGO大巨蛋商城計畫，目前消息為第一期D區將在今年5月率先登場，預計開出14家餐廳，業者宣布，將會有多家全台首家、全台北首家的餐飲品牌，且有營業至凌晨和24小時的店家，充分運用東區的「夜經濟生活圈」。今年8月則預計開幕C區地下街商場，且喊話成為「全台最美地下街」，影城則要等明年5月進駐、8月開主商場零售B區。