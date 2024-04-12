虐童案補破網！蔣萬安攜手藍營首長拋「兒童保護7+1」政策

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第二項：無依兒童出養前照顧比照寄養家庭條件，並增加出養前訪視頻率。考量等待出養之無依兒童多為家庭功能不佳，缺乏親屬照顧資源，孩童出養前的安置照顧條件應比照寄養家庭資格，養成及在職訓練、評鑑考核等各項要求。另增加社工訪視頻率為每月二次，並應以看到兒童身心情況為原則，且同時加強與個管社工、委託出養單位社工和轄管保母托育人員的橫向聯繫，以掌握兒童狀況。
第三項：建立特殊(無依)孩童照顧的「三方共訪機制」。北市府指出，本次案件為新北市社會局社福中心照顧的孩童，由中央委辦兒福聯盟專案辦理並自行委託保母出養前照顧；而台北市社會局為保母轄管縣市。類此問題，未來將制訂三方權責縣市共訪機制，以增加社工訪視敏感度及降低承擔壓力，避免孩子傷害被隱藏。
第四項：增加全日托小孩保母的訪視頻率，幫助家長關切孩子安全。考量部分父母對全日24小時托育服務的需求，但因全日托育父母親無法每天關照孩子受照顧狀況。為落實守護兒童安全，提高全日托育訪視頻率為一年6訪，即每2個月訪視一次，以協力關照孩子安全。
第五項：辦理家長推薦優質保母計畫及保母評鑑推薦平台。社會局將辦理家長推薦優質保母計畫及推薦平台。由家長推薦優質保母，並經由社會局評鑑選拔後辦理獎勵，讓保母的辛勞有機會可以被看到，也得以讓更多保母從中學習。
第六項：辦理保母協力圈活動交流，並發放篩檢工具，提升保母功能。社會局製作篩檢工具包或玩具包，並鼓勵保母參加居家托育服務中心之協力圈活動。透過居托中心辦理之支持性的協力圈活動，促進保母之間情誼交流。
第七項：關照保母身心健康，提供團體紓壓課程及轉介諮商服務。由社會局居服中心協助辦理保母紓壓課程及正念減壓活動，或轉介心理衛生中心諮商服務，讓保母可以藉由正確紓壓方式進行情緒調解，以良好情緒管理提升照顧品質。
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