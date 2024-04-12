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4閣員無黨！曾任柯文哲總幹事　小野入閣呼應「民主大聯盟」精神

▲卓榮泰介紹新閣員，文化部長為無黨籍作家小野出任。（圖／記者陳明中攝，2024.04.12）
▲卓榮泰介紹新閣員，文化部長為無黨籍作家小野出任。（圖／記者陳明中攝，2024.04.12）

記者陳佩君／台北報導

準總統賴清德內閣人事陸續出爐，第一波行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫「鐵三角」已經到位，今（12）日則公布第二波5部長名單，包括內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀、文化部長小野；截至目前為止，鄭銘謙、鄭英耀、李孟諺、小野等4位為無黨籍部長，這呼應了賴清德用人唯才、不分黨派的精神，也緊扣「民主大聯盟」訴求。

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黨內人士指出，鄭銘謙、李遠過去在其專業領域深耕多年，從未出任政務官，此次接下重任，除認同賴清德國政願景與AI行動創新內閣理念，同時也呼應賴清德用人唯才、不分黨派的精神。

李遠長年投身文化藝術領域，寫作生涯長達50年，除了作家身份，他也橫跨多元領域，涉足電視編劇、電視台總經理，關注各項社會議題，現仍身兼紙風車文教基金會、台北市文化基金會、台北市影視音實驗教育機構的董事長，持續戮力推動文化藝術工作至今。

值得關注是，李遠除了是電影新浪潮重要推手，過去也曾任柯文哲競選台北市長連任辦公室總幹事，選後並擔任台北市文化基金會董事長，該人事布局也被外界視為緊扣賴清德要組「民主大聯盟」訴求。

面對媒體詢問與柯文哲的關係，李遠強調，不曉得大家為何一直問柯文哲，他被徵詢時都是談早期電影推廣、做過電視台、帶紙風車跑遍全台各地等，而柯找他當董事長，完全是用志工心情，對每個機會都把握學習，也因此他並沒有什麼政黨屬性。

李遠過去曾與導演柯一正、戴立忍等人共同參與反核四運動，也曾在2013年連署反對反黑箱、重啟服貿談判連署活動，相當關注社會運動，長年關注台灣的教育改革、生態環境及文化發展，於2018年卸任台北市文化基金會董事長的他，同年10月，也以個人身分拍攝支持民進黨高雄市長候選人陳其邁宣傳影片，由於在片中標上柯文哲選辦的職銜，在當時也引發議論。

另外，同為無黨籍的鄭銘謙為資深檢察官出身，先後在全台各地擔任檢察官及主任檢察官，曾任金門高分檢檢察長、法務部法律事務司副司長、廉政署正、副署長及主秘，督導偵辦多個指標性貪污案，歷練相當完整，檢察界對他評價之高。

黨內人士說明，賴清德非常重視打擊「黑、金、槍、毒、詐」，看中鄭銘謙在檢察、廉政體系的完整歷練，並具有偵辦多起重大收賄、貪污案的實務經驗，決定拔擢優秀人才。

▲卓榮泰介紹新閣員，包含鄭銘謙、鄭英耀、李孟諺、小野皆為無黨籍。（圖／記者陳明中攝，2024.04.12）
▲卓榮泰介紹新閣員，包含鄭銘謙、鄭英耀、李孟諺、小野皆為無黨籍。（圖／記者陳明中攝，2024.04.12）

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