全球2023年出口排名出爐！台灣擠下俄羅斯、位居世界第16名
財政部昨（11）日公布財政統計通報，去（2023）年全球景氣受通膨壓力及升息制約，主要國家經濟成長普遍減速，台灣出口為4324億美元，佔全球比重1.8%，全球排名前進到1名，擠下俄羅斯，到第16名。
記者魏妤庭／台北報導
根據世界貿易組織（WTO）最新公布統計，去年全球出口總值23.8兆美元，較2022減少4.6%，仍以中國居首，出口3.38兆美元、佔14.2%；美國為第2名，2.195兆美元、佔8.5%；其次依序為德國7.1%、荷蘭3.9%、日本3%。
亞洲鄰近國家中，南韓出口6322億美元、佔2.7%，排名退步2名來到第8名；香港出口5739億美元、佔2.4%，排名維持第10名不變；新加坡前進1名來到第15名，而台灣則是擠下俄羅斯前進1名，來到第16名。
財政部表示，觀察去年主要經濟體出口全球佔比消長，中國、日本、南韓、香港出口佔比均與前年持平，德國、美國則分別上升0.4％、0.2%，台灣則下降0.1%。但若與10年前相比，中國因擁有全球製造業供應鏈的相對優勢，持續加強產業升級及融入區域經貿整合，佔比仍增加2.6%，台灣與美國同樣也增加0.2%。
此外，財政部指出，2023年全球進口總值24.2兆美元，減少5.7%，5大進口國依序為美國、中國、德國、荷蘭、英國，而香港及南韓分列第9、第10名，新加坡第17名、我國進口3514億美元，佔全球比重1.5%、居第21名。