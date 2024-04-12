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Curry砍22分！嘴綠、K湯休戰　勇士100：92擊敗拓荒者贏下關鍵戰

▲金州勇士球星Stephen Curry面對防守者封阻仍直接拔起出手命中。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry面對防守者封阻仍直接拔起出手命中。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士在例行賽最後階段，必須要贏下剩餘3場比賽，才比較有機會能爭取西區第8的排名，不過今（12）日對上波特蘭拓荒者，球隊卻讓「嘴綠」Draymond Green和「K湯」Klay Thompson兩名大將休戰，先發陣容變動，致使陷入苦戰。所幸球隊在當家球星Stephen Curry攻下22分的帶領下，最終還是在末節打出一波9:0攻勢收下勝利，以100：92擊敗拓荒者。

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勇士這一季先發陣容不斷變動，到了季末才終於找到適合自己的陣容，由Trayce Jackson-Davis和Draymond Green搭檔禁區，Stephen Curry、Klay Thompson和Andrew Wiggins為外線3人組，打出不錯的成果。

不過今天賽前勇士突然變陣，由Curry、Chris Paul、Wiggins、Jonathan Kuminga和Trayce Jackson-Davis先發，Green以及Thompson兩名冠軍功臣並沒有出賽。

這樣的陣容調整，也讓勇士開賽有些找不到進攻方向，前6分鐘只得到8分，這樣的情況持續了前3節，勇士在客場僅以1分領先進入到第四節。之後拓荒者展開反擊，連得4分逆轉比數，雙方進入到拉鋸狀態，並在進入最後6分鐘時以86：86戰成平手。

之後Curry在短暫休息後馬上飆進三分球，之後再助攻給Kevon Looney得分，勇士重新取得6分領先。暫停回來後，Brandin Podziemski快攻完成3分打，勇士打出9:0小高潮拉開分數，鎖定最後的勝利。

Curry此役22投8中，三分球16投5中，攻下22分8助攻6籃板，命中率一般，但球隊進攻端也就完全指望他創造機會；J. Kuminga攻下19分，Wiggins得到15分。

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