越籍情侶設局綁票同鄉！膠帶封眼口鼻害命 埋屍雲林甘蔗園
桃園一名24歲越籍武姓男移工，透過網路認識同鄉阮氏女子，阮女竟夥同黎姓男友等5人，將武男騙至雲林縣斗六市凌虐殺害，再將屍體載往褒忠鄉台糖甘蔗園掩埋。檢方介入偵辦，10日執行搜索與拘提，將涉案5名男女全緝獲到案，其中包含4名越籍、1名台人，並於昨日找到武男屍體，訊後依涉嫌意圖勒贖而擄人且故意殺人罪，犯嫌重大且有勾串滅證、逃亡之虞，向法院聲押5人。
社會組／綜合報導
雲檢調查，31歲黎男與35歲阮女皆是越籍移工，兩人為情侶檔，阮女透過網路結識來台在桃園工作的武男，黎男等人竟意圖向武男勒贖，3月初設局將人誘騙至斗六市後，找來3名同夥將他強壓上車，載至四湖鄉某工寮囚禁，先是以視訊方式，要求武男在越南的父親支付贖金2億元越盾（約台幣25.7萬元）。
武男父親救子心切，支付大筆贖金後，黎男卻未釋放武男，反而將他強押至雲林縣褒忠鄉某汽車旅館囚禁，意圖勒贖更多贖金，囚禁期間以衛生紙塞嘴，再拿膠帶封眼口鼻等，防止其呼叫求救，不料武男卻因此窒息致死。黎男等人眼見闖下大禍，竟將武男屍體掩埋在台糖公司甘蔗園中。
雲林地檢署9日接獲通報，10日執行搜索及拘提，查獲31歲黎男、35歲阮女、35歲黃男、27歲武男、27歲許男共5人到案，其中許男為唯一台灣籍。檢警依照供詞前往甘蔗園尋找武男屍體，但因現場面積廣大，黎嫌無法指證正確位置，只好聯繫廠商出動挖土機進行大面積開挖，總算在昨日下午找到遺體，經指紋比對後確認就是武男，後續將進行相驗及解剖，進一步釐清死因。