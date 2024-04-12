巷仔內／惹怒柯文哲掃到盧秀燕！蔡壁如今晚是否麥寮輔選他最尷尬
前台灣民眾黨立委蔡壁如近來頻出招，先是在台中市黨部主委江和樹直播時，大爆與秘書長周榆修不和內幕，昨天又為了麥寮輔選之夜宣傳名單沒有她，在臉書放炮，並稱自己是阿信，「還是會去為林宜豊加油打氣」。黨內人士感慨，蔡壁如當然有對柯文哲喊話的本錢，卻忘了她自己的敏感身份，會對正在列席議會的台中市長盧秀燕造成多大困擾，也讓應是選戰主角的林宜豊完全被邊緣化。
記者顏幸如／台中報導
蔡壁如目前擔任台中市政府有給職顧問，她循過往的柯文哲風格，每天從海線搭公車到市府上班。雖然市長盧秀燕先前受訪時曾說，市府員工下班後可以從事個人政治活動，但新來乍到的蔡壁如，似乎聽不懂盧秀燕的客套話，更看不懂盧秀燕風格和柯文哲大不同，整個執政團隊的聚光燈，只能照在唯一主角身上，不時公然出招，將民眾黨不和的家務事攤給全民看。
蔡壁如與江和樹「咬耳朵」事件後，地方和黨內出現所謂陰謀論，紛紛討論藏鏡人是蔡壁如還是江和樹？也模糊柯文哲率隊親征麥寮的焦點。蔡壁如昨天再出擊，更讓黨內陣腳大亂，私下頻問「她到底想幹什麼」？
據了解，蔡壁如在不違反法令規範的前提下，能否以廣義的公務人員身份為林宜豊站台，民眾黨內有不同看法，加上目前正值台中市議會開議期間，蔡壁如輔選亮相後若成為話題，勢必害盧秀燕在議事堂上遭民進黨議員修理，因此認為選前之夜是否站台是一回事，至少事前不宜將她「搬上檯面」。
但民眾黨內掌權者彼此積怨已久，這些自認「為蔡壁如好」的作法，並沒人和她溝通，加上之前的虎尾鬧雙胞事件，導致蔡壁如覺得被刻意孤立與針對，終於在選前大爆炸。
黨內人士分析，蔡壁如強調今晚會到麥寮為林宜豊站台，屆時媒體焦點會是柯文哲、周榆修、蔡壁如的尷尬互動，還是林宜豊？若明天林宜豊票數開得漂亮，這場茶壺裡的風暴至少還能收尾，若選得不好，誰會成為民眾黨內的頭號戰犯？蔡壁如的衝動，無異於引火上身。