特企／客運乘車消暑解渴新選擇 半分鐘京站店熱鬧開幕
搭乘客運，飲料點心往往是乘客的標準配備，帶上一杯飲料，就能解決乘車時口渴的問題。而現在要從台北轉運站搭車的乘客朋友有了新選擇，日前於台北轉運站一樓開幕的半分鐘京站店，提供多種高品質茶飲、咖啡及炸物點心，可以說是乘客上車前的最佳選擇。
發跡於信義商圈的半分鐘手搖飲，一向以高品質的原物料以及豐富的品項著稱，不但提供各式茶類、花果茶、咖啡，甚至還有冰品及炸物，供逛街的遊客及消費者不同於一般百貨內的餐飲休憩選擇。而這次選擇於台北轉運站開展新分店，也為京站的消費者以及台北轉運站的乘客提供了更多樣化、便利並且美味的選擇。而為了讓台北車站商圈的客人們有更多不同的選擇，半分鐘京站店在菜單上也新增了只有京站店獨有的選項如：炸銀絲卷、脆梅綠、樂多綠及樂多青檸綠等。
半分鐘也一向不吝於舉行各式各樣的優惠活動回饋消費者，在即將到來的四月份清明連假，信義A13店提供了每天指定飲品買大送小的優惠活動；而四月底的生日慶及五月的母親節檔期，在遠百信義A13店及京站店也都分別準備了多種優惠活動，例如4/24~5/14遠百信義A13店的不醉人玫瑰紅或濃厚太妃紅茶第二杯折15元、唐揚雞塊+甜不辣+任選單茶乙杯優惠價199元(原價249元)；同期間京站店則提供了任買2杯飲品送1杯中杯單茶；另外，同時間兩店也都提供凡購物滿199元，即加贈薯條乙份的優惠。優惠的種類及方式五花八門，讓消費者不管怎麼挑怎麼買都能夠享受到折扣，與半分鐘一同慶祝生日慶與母親節！