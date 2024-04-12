郭台銘15歲女兒伴舞IU演唱會！正面照曝光　神似媽媽曾馨瑩

郭書瑤驚傳《浪姐5》遭淘汰！深夜突曬「裸身床照」：沒有遺憾

▲微博上瘋傳郭書瑤參加《乘風2024》二公被淘汰，本人也疑似在深夜上傳自拍照回應消息。（圖／翻攝自郭書瑤IG）
▲微博上瘋傳郭書瑤參加《乘風2024》二公被淘汰，本人也疑似在深夜上傳自拍照回應消息。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

中國女團實境秀《乘風2024》（又稱：乘風破浪的姐姐5）集結兩岸三地知名女星，這次傳出消息，參加的台灣女星有楊謹華、謝金燕、郭書瑤等人，沒想到節目還沒播出就流傳郭書瑤已經被淘汰，對此，她也在深夜發聲了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲郭書瑤和宗子杰在《流氓驅魔師》中有感情對手戲，她也曾大讚對方成熟又貼心，且拍戲非常認真。（圖／翻攝自宗子杰IG）
▲郭書瑤上實境秀《乘風2024》，疑似在第二次公演就被淘汰。（圖／翻攝自郭書瑤IG）
微博上流傳《乘風2024》的淘汰名單，第一次公演淘汰李溪芮、韓懿瑩，第二次公演則一口氣淘汰4位女星，包括郭穎、郭書瑤、靳夢佳、吳恙，剩下28位女星繼續進入第三次公演，儘管消息還未獲得證實，卻已經掀起熱烈討論。

▲郭書瑤
▲微博上流傳《乘風2024》的淘汰名單，郭書瑤就在其中。（圖／翻攝自微博）
不少網友都對郭書瑤被淘汰感到很遺憾，紛紛直呼，「啊？郭書瑤可是甜妹鼻祖啊啊啊，為什麼淘汰了，真的感覺她是裡邊實力最強的一個！有顏值有身材，當年迷倒了多少宅男啊」、「怎麼回事啊浪姐？郭書瑤實力美貌唱跳都很強啊，怎麼也淘汰了？ 真的不想看到這樣的結果」、「有點可惜，唱跳俱佳」、「哭死，我的瑤瑤」。

▲
▲郭書瑤深夜在IG限時動態曬出趴在床上的自拍照。（圖／翻攝自郭書瑤IG）
對此，郭書瑤雖然沒有正面回應，深夜卻在IG限時動態曬出趴在床上的自拍照，只見她疑似什麼都沒穿，對著鏡頭露出燦爛笑容，髮絲散落在枕頭上，看起來嫵媚甜美，更展現出滑嫩肌膚，讓大批網友的心融化，她也在圖片意有所指寫下：「沒有一點遺憾，只有一點漂亮」。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

郭書瑤17秒福利片流出！羞問：為何磨蹭我　王大陸舊愛也暈

《何百芮》郭書瑤慘丟飯碗！抓包男友勾搭女上司　閨密隱瞞實情

郭書瑤發豪語「我是亞洲極品」　放任男友一夜情：你情我願可以

郭書瑤出清比基尼照片！「殺很大」流量密碼來了　3萬人激動吼叫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生