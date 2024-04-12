郭書瑤驚傳《浪姐5》遭淘汰！深夜突曬「裸身床照」：沒有遺憾
中國女團實境秀《乘風2024》（又稱：乘風破浪的姐姐5）集結兩岸三地知名女星，這次傳出消息，參加的台灣女星有楊謹華、謝金燕、郭書瑤等人，沒想到節目還沒播出就流傳郭書瑤已經被淘汰，對此，她也在深夜發聲了。
記者吳昕蓓／綜合報導
微博上流傳《乘風2024》的淘汰名單，第一次公演淘汰李溪芮、韓懿瑩，第二次公演則一口氣淘汰4位女星，包括郭穎、郭書瑤、靳夢佳、吳恙，剩下28位女星繼續進入第三次公演，儘管消息還未獲得證實，卻已經掀起熱烈討論。
不少網友都對郭書瑤被淘汰感到很遺憾，紛紛直呼，「啊？郭書瑤可是甜妹鼻祖啊啊啊，為什麼淘汰了，真的感覺她是裡邊實力最強的一個！有顏值有身材，當年迷倒了多少宅男啊」、「怎麼回事啊浪姐？郭書瑤實力美貌唱跳都很強啊，怎麼也淘汰了？ 真的不想看到這樣的結果」、「有點可惜，唱跳俱佳」、「哭死，我的瑤瑤」。
對此，郭書瑤雖然沒有正面回應，深夜卻在IG限時動態曬出趴在床上的自拍照，只見她疑似什麼都沒穿，對著鏡頭露出燦爛笑容，髮絲散落在枕頭上，看起來嫵媚甜美，更展現出滑嫩肌膚，讓大批網友的心融化，她也在圖片意有所指寫下：「沒有一點遺憾，只有一點漂亮」。
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