台智光爆案外案！綠白互控護航　黃國昌反嗆：許淑華終於承認了

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蔣萬安說，「合理」，警用監視器加裝目的是治安的維護，市民安全不能打折，市府有找專業公司提供意見，當時意見要提供更高的速度、不只議會但書，其他六都使用，甚至5M、10M、30M都有，市民安全權益要確保，警方專業意見，在辦案、偵防、交通維護都需要高品質設備。許淑華問，「我們不會為了省錢而犧牲市民的安全」 ，蔣萬安回說，「從安全、從專業角度，依照專業判斷做決定。」
許淑華現場播放111年8月22日民政部門質詢影片，影片中許淑華問市府官員「你為什麼去砍人家預算？」時任市府秘書長陳志銘說，「市府測完會去補足，這沒有問題，因為還沒測完...」，許淑華說，「不用在測什麼試，直接就以3M來算，該補足就補足」、「我管你2Ｍ、3Ｍ，錢又不是花你的錢，這是公務預算的錢」」
許淑華說，照黃國昌的邏輯支持3M就是護航台智光，蔣萬安與整個台北市議會都是護航台智光，覺得合理嗎、是不是污衊他們？蔣萬安回應說，「不合理」、「這是一個專業的判斷。」
黃國昌則於臉書回應表示，聽說民進黨新潮流許淑華今天在台北市議會質詢，放了在留言區的這一支影片。許淑華終於承認了，當初在台北市議會說，「這又不是你的錢，這是公務預算的錢」的人，就是許淑華本人，毫無偽造變造的問題。