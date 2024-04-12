巷仔內／林佳龍成外交資歷最弱外長　恐難逃「政治凌駕專業」標籤

台智光爆案外案！綠白互控護航　黃國昌反嗆：許淑華終於承認了

▲北市議員許淑華就台智光案質詢市長蔣萬安。（圖／翻攝自北市議會直播）
▲北市議員許淑華就台智光案質詢市長蔣萬安。（圖／翻攝自北市議會直播）

記者呂炯昌／台北報導

國民黨議員陳重文疑涉賄護航台智光爭議延燒，更扯出綠白互控護航案外案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌3月時點名民進黨市議員許淑華曾主張使用3M、支持無節制的公共開支，許淑華則反批黃國昌護航前市長柯文哲，將提告以正視聽。台北市長蔣萬安今（12）日表示，監視器用3M速率是依照專業判斷做決定，駁斥護航。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安今日上午率局處長赴議會就震災後都更、台智光案做專案報告。許淑華質詢時表示，市議員要求加裝監視器時，警察局來拜託2M傳輸速率的監視器畫面導致辦案上可能發生困難，她並現場播放監視器畫面，傳輸過程中人像竟消失，「這是警察局提供的影片，他們非常不安」，若是有刑案、搶案、竊案，他們無法偵破，為了人民生命財產安全，所以要求提供3M監視器，詢問是否合理？

蔣萬安說，「合理」，警用監視器加裝目的是治安的維護，市民安全不能打折，市府有找專業公司提供意見，當時意見要提供更高的速度、不只議會但書，其他六都使用，甚至5M、10M、30M都有，市民安全權益要確保，警方專業意見，在辦案、偵防、交通維護都需要高品質設備。許淑華問，「我們不會為了省錢而犧牲市民的安全」 ，蔣萬安回說，「從安全、從專業角度，依照專業判斷做決定。」

許淑華現場播放111年8月22日民政部門質詢影片，影片中許淑華問市府官員「你為什麼去砍人家預算？」時任市府秘書長陳志銘說，「市府測完會去補足，這沒有問題，因為還沒測完...」，許淑華說，「不用在測什麼試，直接就以3M來算，該補足就補足」、「我管你2Ｍ、3Ｍ，錢又不是花你的錢，這是公務預算的錢」」

許淑華說，照黃國昌的邏輯支持3M就是護航台智光，蔣萬安與整個台北市議會都是護航台智光，覺得合理嗎、是不是污衊他們？蔣萬安回應說，「不合理」、「這是一個專業的判斷。」

黃國昌則於臉書回應表示，聽說民進黨新潮流許淑華今天在台北市議會質詢，放了在留言區的這一支影片。許淑華終於承認了，當初在台北市議會說，「這又不是你的錢，這是公務預算的錢」的人，就是許淑華本人，毫無偽造變造的問題。


發函台智光終止警局專案合約　蔣萬安：有問題請他們跟法務局說

民眾黨議員曾跟台智光吃飯？ 柯文哲回嗆：我也跟蔡英文吃過飯

王必勝怒批「寶林茶室案」甩鍋　蔣萬安：我們是還原事實

北市再傳疑似虐兒！1童硬腦膜出血　蔣萬安：視為重大兒虐案處理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞