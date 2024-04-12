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比拼GODIVA！7-11首推「HERSHEY’S巧克力飲」　大杯53元限時開喝

▲7-11聯名HERSHEY’S，推出特有濃醇滑順的巧克力風味，搭配醇厚牛奶，風味濃郁不甜膩。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11聯名HERSHEY’S，推出特有濃醇滑順的巧克力風味，搭配醇厚牛奶，風味濃郁不甜膩。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11秋冬限定的「GODIVA迦納熱巧克力」太搶手！迎接夏季首度聯手HERSHEY’S推出「經典可可飲」，對比GODIVA可可飲，多出冰飲可供選擇，且售價上各有優勢，中杯65元、大杯75元，限時大杯享有第2杯7折，折扣完第2杯只要53元開喝。

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7-11觀察到不分季節冷熱，各年齡層對巧克力接受度越來越高，尤其醇厚型飲品銷量逐年增加，因此首度聯手HERSHEY’S好時，自4月17日起濃郁不甜膩、冷熱皆宜的「HERSHEY’S好時經典可可」開賣，還有9款甜點、烘焙商品，價格皆在百元以下。

「HERSHEY’S好時經典可可」HERSHEY’S特有濃醇滑順的巧克力風味，搭配醇厚牛奶，風味濃郁不甜膩。實際品嚐比拼「GODIVA迦納熱巧克力」、「HERSHEY’S可可飲」，HERSHEY’S由於有醇厚牛奶風味，因此甜度較低好入口，不過可可特有的苦甜風味也比較不明顯；GODIVA則是可以感受到高濃度可可粉，一口下去巧克力香氣十足，不過喝起來甜度較高。

「HERSHEY’S好時經典可可」中杯熱飲售價65元；大杯冷飲售價75元，且4月30月日經典可可飲品以及CITY CAFE大杯以上享有第二杯7折，相當於原價75元的大杯冰可可，第二杯只要53元開喝。

▲HERSHEY’S由於有醇厚牛奶風味，因此甜度較低好入口。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲HERSHEY’S由於有醇厚牛奶風味，因此甜度較低好入口。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，7-11聯名HERSHEY’S還有9款甜點、烘焙商品，包括好時伯爵巧克力塔、好時爆餡巧克力羅馬包、杏仁巧克力鮮奶油三明治、愛餡大亨-巧克力軟法、巧克力小圓餅、巧克力軟餅乾、好時巧巧軟法、好時巧巧丹麥，還有4月29日上市的昂舒巴黎巧克力菠蘿泡芙。4月17日至4月30日前，聯名系列指定商品第二件省10元。

▲7-11聯名HERSHEY’S還有9款甜點、烘焙商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11聯名HERSHEY’S還有9款甜點、烘焙商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
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