比拼GODIVA！7-11首推「HERSHEY’S巧克力飲」　大杯53元限時開喝

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「HERSHEY’S好時經典可可」HERSHEY’S特有濃醇滑順的巧克力風味，搭配醇厚牛奶，風味濃郁不甜膩。實際品嚐比拼「GODIVA迦納熱巧克力」、「HERSHEY’S可可飲」，HERSHEY’S由於有醇厚牛奶風味，因此甜度較低好入口，不過可可特有的苦甜風味也比較不明顯；GODIVA則是可以感受到高濃度可可粉，一口下去巧克力香氣十足，不過喝起來甜度較高。
「HERSHEY’S好時經典可可」中杯熱飲售價65元；大杯冷飲售價75元，且4月30月日經典可可飲品以及CITY CAFE大杯以上享有第二杯7折，相當於原價75元的大杯冰可可，第二杯只要53元開喝。
此外，7-11聯名HERSHEY’S還有9款甜點、烘焙商品，包括好時伯爵巧克力塔、好時爆餡巧克力羅馬包、杏仁巧克力鮮奶油三明治、愛餡大亨-巧克力軟法、巧克力小圓餅、巧克力軟餅乾、好時巧巧軟法、好時巧巧丹麥，還有4月29日上市的昂舒巴黎巧克力菠蘿泡芙。4月17日至4月30日前，聯名系列指定商品第二件省10元。
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