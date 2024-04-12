Uber「減碳量預估」新功能上線　UberEats推指定低碳餐飲優惠

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為了更拓展綠色行旅，Uber分享，持續以科技力發揮影響力，推出全新「減碳量預估」功能，打開UberApp進入「帳戶」頁面、點擊「預估減少的二氧化碳排放量」，就能隨時查看相較於選擇其他乘車選項，透過「減碳優步」通勤減少的預估碳排放量。
同時，Uber為幫助民眾了解自身累計的減碳量可望帶來的正面環境影響，將減碳量換算成相當於多少磅的廢棄物循環利用、多少平方英尺的森林免於變成農田等方式呈現，藉此讓大眾看到每一個為了環保所做出的選擇背後所發揮的正面影響力。
除了推廣民眾出門選擇採用純電車與油電混合車的「減碳優步」乘車選項，隨時運用「減碳量預估」功能查看累計的環保行動；Uber也藉由「Uber企業版」所提供的三大永續工具，協助企業員工輕鬆支持企業減碳目標，包括利用「企業乘車方案」的設定，促使報帳流程無紙化；將較低排放乘車選項預設為商務差旅用車；以及藉由「企業永續發展後台」追蹤管理每趟商務行程的碳足跡、作為碳盤查及減碳策略制定的運用。
UberEats2023經濟影響力報告提到，綠色消費意識抬頭，超過4成UberEats用戶點餐偏好有環保的選項，如自主性選擇不使用一次性餐巾或塑膠餐具等；59%用戶表示平台採用永續外送方式將提高訂購意願。
為號召更多具環保意識消費者共推永續生活，UberEats自即日起至4月23日推出「UberEats愛地球」活動，攜手在包材或食材上符合國內外環保標準的商家合作夥伴，為消費者提供在地低碳且環境友善的餐飲選擇。
自即日起至4月23日，UberEats所有用戶於精選商家消費單筆訂單金額滿299元可享50元優惠折抵或購買指定品項可享85折優惠；UberOne會員除了購買指定品項享85折優惠外，輸入【愛地球】優惠序號，且消費單筆訂單金額滿299元可再享60元優惠折抵。