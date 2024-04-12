遺體修復大師陳修將虐殺22歲女友 最高院判10年10月定讞
曾為澎湖空難、高雄氣爆、花蓮大地震、太魯閣出軌等重大災難號召全國遺體修復師到場協助修復遺體的「76行者美容修復團隊」前召集人陳修將（42歲），看似外在形象良好，未料2021年竟因懷疑22歲胡姓女友劈腿，竟徒手毆死女友，最高法院今（12）日依傷害致死罪判處10年10月徒刑定讞。
社會組／綜合報導
判決指出，案發於2021年10月間，兩人入住彰化縣埔心鄉入住某汽車旅館，陳修將懷疑胡女與他人有染，數度對她暴力毆打、抓胡女頭髮撞擊地板等，最後胡女因頭部受創，廣泛性硬腦膜下出血，引發創傷性休克，於隔日凌晨送醫時已無呼吸心跳，最後不治身亡。
陳修將矢口否認犯行，偵訊時推稱當時胡女在汽車旅館內吸毒，兩人爆發肢體衝突，胡女不慎從樓梯跌落，才造成頭部致命傷勢，遭家屬痛斥毫無悔意，彰化地檢署依殺人罪起訴陳修將。
彰化地院依傷害致死判處9年6月徒刑，另2個傷害罪則各處4個月徒刑，合併應執行6個月，得易科罰金。台中高院認為胡女腦部傷勢嚴重，足見陳修將犯行時「用力之重」，這才導致胡女死亡，加上陳男始終否認犯行，也未與家屬達成和解，犯後態度不佳，加重改判10年10月，傷害罪上訴駁回。
案經上訴最高法院，最高院認為判決沒有違誤、量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。